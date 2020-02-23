Российский боец ММА Тухугов одержал победу на турнире UFC в Новой Зеландии

Российский боец ММА Зубайра Тухугов добился победы в поединке против американца Кевина Агилара. Россиянин победил своего соперника в первом раунде.

В Новой Зеландии прошел турнир UFC Fight Night 168, в рамках которого свои бои провели два российский бойца. Зубайра Тухугов встречался с американцем Кевином Агиларом. Поединок получился очень зрелищным, но довольно скоротечным.

Партнер по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова обрушился на соперника и за две минуты до конца первого раунда отправил американца на пол, но тот поднялся и показал, что готов продолжить бой. Тут же россиянин обрушил на соперника град ударов и рефери принял решение остановить поединок. Для россиянина эта победа стала 19 в карьере при четырех поражениях и одной ничьей.

После боя россиянин посвятил эту победу своему ушедшему из жизни деду. "Эту яркую победу я посвящаю своему покойному дедушке. Я ему обещал победить еще до его смерти. Тебя не хватает, дорогой дедушка", - сказал Тухугов.

В другом поединке россиянин Магомед Мустафаев раздельным решением судей судей уступил Брэду Ридделлу - 28:29, 28:29, 29:28.