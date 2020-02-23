Сторонник теории плоской Земли Майкл Хьюз погиб в ходе полета на ракете

Майкл Хьюз по прозвищу "Смельчак" и "Безумный Майк", американский астронавт-любитель и сторонник теории плоской Земли, погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете. Ему было 64 года.

Трагедия произошла 22 февраля в Калифорнии, во время съемок научно-популярной программы Homemade Astronauts для телеканала Science Channel. О гибели Хьюза сообщается в Twitter канала.

Хьюз планировал подняться на собранной собственными силами паровой ракете на высоту 1524 метра (5 тысяч футов).

Что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно. Согласно свидетельствам сотрудников телеканала и полиции, ракета стартовала, но через короткий промежуток времени упала на землю. Шериф округа Сан-Бернардино засвидетельствовал смерть человека, находившегося внутри самодельного летательного аппарата, при этом он не подтвердил, что это именно Хьюз.

Майкл Хьюз большую часть жизни посвятил полетам. Еще в 2002 году он попал в Книгу рекордов Гинесса, прыгнув на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car. В 2014 году он совершил первый полет в самодельной ракете, пролетев за минуту 419 метров. Полет закончился жестким приземлением, после которого Хьюз, по его словам, "три дня приходил в себя".

В 2016 году Хьюз попытался построить ракету на пожертвования, но собрал лишь 310 долларов. Тогда он заявил, что Земля - плоская, как тарелка для фрисби, после чего получил поддержку от Общества плоской Земли, члены которого считают, что все сведения о том, что наша планета - шар, являются заговором. В 2018 году Хьюз совершил свой второй полет. Планировалось, что ракета на паровой тяге поднимется в космос, однако аппарат взлетел лишь на 572 метра и совершил жесткую посадку в 460 метрах от точки старта в пустыне Мохаве.