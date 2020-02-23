Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал чемпионский пояс по версии WBC. В седьмом раунде представители Уайлдера выбросили полотенце.

Этого боя двух тяжеловесов с нетерпением ждали многочисленные любители бокса. Ведь первый поединок, прошедший в 2018 году так и не выявил сильнейшего. Тогда Фьюри доминировал почти весь бой, но в концовке дважды побывал в нокдауне, и в итоге судьи не рискнули определить победителя, зафиксировав ничью.

Оба спортсмена горели желанием победить. Настолько, что официальная пресс-конференция едва не завершилась дракой. Представителям обоих боксеров удалось предотвратить стычку, и организаторы решили обойтись без традиционной дуэли взглядов.

Перед поединком в Лас-Вегасе соперники обменялись целым рядом громких заявлений. Уайлдер пообещал нокаутировать соперника, а Фьюри рассказал о весьма нетрадиционных методах подготовки. В итоге рассудить противоборствующие стороны смог сам бой.

Он сложился для американца просто катастрофически. Уже в первом раунде Фьюри пошел в атаку, и Уайлдеру пришлось несладко. В третьем раунде он побывал в нокдауне, и было заметно, как его "штормит". Этот момент предопределил судьбу боя. Американец по-прежнему пропускал, при этом почти ничего не показав в атакующих действиях.

В седьмом раунде в углу чемпиона WBC поняли, что здоровье их бойца куда важнее сомнительных перспектив на победу, и на ринг полетело полотенце. Рефери остановил бой, а Уайлдер поначалу даже начал возмущаться, но затем ему объяснили причину остановки поединка. Фьюри стал чемпионом, буквально деклассировав непобедимого до этого дня соперника.

В активе Фьюри стало 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. Уайлдер после 42 побед и одной ничьей потерпел первое поражение.