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23.02.2020 08:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Теория заговора" теорией и останется

Посольство КНР в России 21 февраля опровергло ложную информацию о том, что Россия считает коронавирус нового типа искусственно созданным. Одновременно с этим, российское правительство заявило, что министерство здравоохранения РФ никогда не заявляло об искусственном происхождении коронавируса нового типа, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Это еще один случай намеренного распускания слухов о Китае. Западные антикитайские силы, используя эпидемию пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, раз за разом очерняли Китай, создав теорию заговора. К списку этих сил можно отнести некоторых американских политиков и СМИ.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Когда США нечего делать, они критикуют Китай

Недавно американский сенатор Том Коттон заявил, что коронавирус, возможно, появился из биологической лаборатории в Ухане. Кроме того, некоторые западные СМИ, такие как "Уолл-стрит джорнал" из США, публично обнародовали статьи о расовой дискриминации в целях нападок на Китай.

Несомненно, эти высказывания не имеют под собой никаких оснований и подверглись резкому осуждению сторон. Они крайне опасны и не только приводят к панике, но и способствуют обострению расовой дискриминации и ксенофобии, а также мешают общим усилиям по борьбе с эпидемией.

С одной стороны, эти политиканы пытаются использовать "теорию заговора", чтобы сеять раздор между отношениями Китая с ВОЗ, а также с другими странами и международными организациями. С другой стороны, они стремятся к реализации личных политических целей, основываясь на устаревшем мышлении в духе игры с нулевой суммой. На самом деле, идеологически предвзятые политики и СМИ Запада очень завидуют Китаю, который способен за очень короткое время достичь заметных успехов в борьбе с эпидемией. Одновременно с этим, они не хотят, чтобы проявились недостатки их государственного строя.

После вспышки эпидемии коронавируса нового типа китайское правительство предприняло своевременные и решительные меры по сдерживанию распространения инфекции. Его преимущества и управленческие способности к профилактике, контролю и борьбе с эпидемиями высоко ценит международное сообщество.

То, что западные политики и СМИ постоянно критикуют Китай, как раз демонстрирует, что они опасаются, как бы Поднебесная не стала еще более мощной и начала оказывать более сильное влияние на развитие событий в мире, чем любая другая страна. По словам известного австралийского кинорежиссера Джона Ричарда Пилджера, Соединенные Штаты и их "союзники" просто развязали особенную войну с Китаем в ходе освещения ситуации с коронавирусом.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Международное сообщество объективно оценивает противоэпидемическую работу Китая

Вопреки этому, ВОЗ и научные круги всего мира неоднократно выражали солидарность с китайским народом и готовность оказывать ему помощь в борьбе со вспышкой пневмонии, стараясь опровергнуть слухи о том, что новый вирус возник в биохимической лаборатории. Так, 17 февраля известные эпидемиологи из Колумбийского университета и Университета Сиднея, а также других учреждений опубликовали статью, в которой говорится, что "ключевые генетические доказательства" указывают на то, что новый вирус является продуктом естественной эволюции. Одновременно с этим, 27 ведущих международных ученых в области общественного здравоохранения опубликовали заявление в известном медицинском журнале "The Lancet", опровергнув предположения о том, что коронавирус COVID-19 не имеет естественного происхождения. Ученые высоко оценивают выдающуюся работу китайских специалистов в области здравоохранения и призывают международное сообщество оказывать им поддержку. С подобным заявлением выступил и директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандхари.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, перед лицом эпидемии необходимо стремиться к торжеству науки перед невежеством, опровергать слухи реальными фактами, заменять предрассудки сотрудничеством. "Теории заговора лишь порождают страх, слухи и предрассудки, которые ставят под угрозу глобальное сотрудничество в борьбе с эпидемией", - отметил дипломат.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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