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23.02.2020 16:30
Рубрика: Культура

Топ-5 главных мужских книг по версии "РГ"

Текст: Александр Алексеев
Уже никто не спорит, что есть литература женская и мужская. К первой, в частности, относятся многочисленные любовные романы, - в них масса переживаний, мечтаний, красивых эмоций, рассуждений о тончайших нюансах любви. Нам, мужчинам, их часто не понять: нас в книгах больше влекут глаголы, поступки и действия. А не прилагательные, междометия и описанные на нескольких страницах сомнения, переживания и предчувствия, на которых обычно строятся женские романы… Не будем спорить - какие из этих книг лучше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но и мужская литература тоже есть! Это книги, которые мы читаем, чтобы подпитываться силой, уверенностью, мужеством, спокойствием, да и просто - лучше понимать самих себя! Оказаться наконец-то любимыми, понятыми и счастливыми. Чему-то научиться и стать хотя бы добрее, мудрее, спокойнее и увереннее.

Неюбилейная книга Анатолия Юркова вышла в год 75-летия Победы

В День защитника Отечества мы составили топ-5 самых мужских книг.

Конечно, вспомнили не все. И какие-то из таких книг, вы, наверняка, тоже назовете, добавив их в этот список мужских книг в День 23 февраля.

Вениамин Каверин "Два капитана"

Эта книга о мечте. Ведь у каждого мужчины должна быть мечта. С ней жить и проще, и легче, и уверенней - знаешь, к чему стремишься, и не жалеешь, что время уходит. Потому что не впустую!

Герой книги Саня Григорьев был беспризорником, бежал из приюта с другом Петей. Попадал в многие передряги, но с честью выходил из них и мечтал о небе, став в итоге полярным, а затем и военным летчиком, героем. А потом и ученым. Научился побеждать.

Книгу стоит читать и для того, чтобы впитать главный девиз Сани Григорьева: "Бороться и искать, найти и не сдаваться". Лучше же не придумаешь?

Александр Дюма "Три мушкетера"

Книга о настоящей мужской дружбе, смелости, доблести и вере в свое призвание. Каждый мальчишка читал ее в школе. И хотел быть "мушкетером" по жизни. Не важно, какую профессию ты потом выбрал: космонавта, инженера или почтальона… Важнее другое: вовремя научиться дружить и отстаивать свои чувства и идеалы! Ведь именно в таких мужчин, обычно, и влюбляются женщины.

Лев Толстой "Война и мир"

Эта великая книга делится на две большие части, по очереди сменяющие друг друга в повествовании. События на полях Отечественной войны 1812 года и мирная столичная жизнь, где царят балы, всегда искренние влюбленности. Кто-то из моих одноклассников читал только главы посвященные войне, а про мирную жизнь - уныло перелистывал. Кто-то - наоборот.

Какой литературой увлекаются российские знаменитости

Но главное в другом: любовь и защита Отечества - возможно главные дела и основные радости-обязанности уважающих себя мужчин! То есть, как раз, война и мир, мир и война.

По роману можно понять, кто ты: Андрей Болконский, Пьер Безухов или пустослов князь Куракин?!… И не важно, что школу ты закончил уже давно. Этот роман - как зеркало для любого мужчины и в любом возрасте.

Михаил Веллер "Приключения майора Звягина"

Эта книга менее известна, чем три предыдущих. И, наверное, зря. Ведь одно из главных предназначений мужчины еще и в том, чтобы помогать другим. Спасать, выручать из беды, обретать себя и утерянное счастье.

Главный герой книги - военный врач майор Звягин. Окружающие его, обычно незнакомые ему люди попадают в передряги, теряют любовь, профессию, оказываются на грани жизни и смерти. А он обычно с большой фантазией неожиданными методами спасает их, возвращает к жизни. С приключениями, точными познанием мужской и женской психологии, порой авантюрно...

Можно сказать это такой роман-квест. Очень полезный для тех, кто хочет быть добрым и спасать других.

Сергей Довлатов "Заповедник"

Каждый мужчина должен быть счастлив в семье. Герой этой книги, почти потеряв жену и дочь, уезжает в Пушкинские горы работать экскурсоводом. "Заповедник" - замечательный повод беспристрастно посмотреть на себя со стороны, добавить самоиронии, улыбки, теплоты… И Пушкин, хоть и не очевидно, но в этом все-таки немного поможет. Ведь герои книги отчасти и пушкинские, да и гоголевские персонажи… Закончится, кстати, все почти хорошо. У тех, кто прочтет, должно получиться еще лучше!

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