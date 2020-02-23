Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, которую он дал на лужайке у Белого дома перед отлетом с госвизитом в Индию, что он хотел бы примирения Москвы и Киева.

"Я бы хотел, чтобы эти страны пришли к согласию, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. - Если бы они поладили друг с другом, это было бы замечательно для всего мира".

В сентябре 2019 года Трамп поздравил Россию и Украину с обменом удерживаемыми лицами. Тогда он отметил, что это может стать "гигантским шагом к миру".