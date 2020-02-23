Трамп намерен лично помириться с талибами

Президент США Дональд Трамп готов "при соответствующих условиях" поставить личную подпись на мирном договоре с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне перед отлетом с госвизитом в Индию.

Движение "Талибан", по словам Трампа, устало воевать и хочет "заключить сделку", равно как и афганский народ. "Американским военным пришло время возвращаться домой, и талибы хотят остановиться, они воюют уже долгое время", - сказал он.

При этом американский президент отметил, что детали подписания соглашения пока не ясны, и многое зависит от того, как талибы станут соблюдать режим прекращения огня.

21 февраля в Twitter начальника пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря США Майкла Помпео. В нем говорится, что Вашингтон намерен подписать соглашение с "Талибаном" 29 февраля. Затем планируются межафганские переговоры, чтобы добиться длительного прекращения огня по всей территории страны.

.@SecPompeo announced that the U.S. reached an understanding with the Taliban on a significant, nationwide reduction in violence across Afghanistan that will help to move our #AfghanPeaceProcess forward. This will advance progress toward a political settlement in #Afghanistan. pic.twitter.com/PdsQYdooT1 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 21, 2020

С вечера 21 февраля в Афганистане вступило в действие соглашение между талибами и Кабулом о снижении уровня насилия, рассчитанное на семь дней.

Ранее, 17 февраля, замглавы представительства талибов в Катаре Абдул Салам Ханафи сообщил, что соглашение между "Талибаном" и США может быть подписано до конца февраля, причем для этого будет специально устроена торжественная церемония в Дохе при участии представителей ряда стран и международных организаций. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов также не исключил, что будет присутствовать при этом.

Как заявил и.о. министра обороны ИРА Асадулла Халид, количество атак талибов стало значительно меньше после вступления в силу соглашения о режиме сокращения насилия. Войска коалиции, по словам командующего ВС США и НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, также прекратили операции против талибов на время действия соглашения.