Трамп выложил в Twitter видеоролик с собой в виде болливудского героя

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик с собой в виде героя индийского кино. В ролике он, одетый в традиционное индийское шелковое облачение и вооруженный мечом и копьем, разит врагов-демократов, а потом отдыхает от битвы на коленях первой леди Мелании Трамп. Также в ролике присутствуют его дочь Иванка, зять Джаред Кушнер и премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой. Ролик сделан на основе болливудского фильма "Бахубали: Рождение легенды".

"С нетерпением жду встречи с моими друзьями в Индии!", - написал Трамп.

Комментарии зрителей, как обычно, оказались полярно разными. Одни называют Трампа "социопатом и сумасшедшим". Другие - "лучом надежды в мире".

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Трамп намерен посетить Индию с двухдневным визитом 24 февраля. Планируется, что в ходе встреч и переговоров с индийским руководством будут затронуты вопросы поправок к индийскому закону о гражданстве, религиозной свободы, снижении напряженности в индо-пакистанских отношениях, а также Кашмир. Вообще же в основе сотрудничества Нью-Дели и Вашингтона лежат три аспекта - энергетика, оборона и ресурсы. Индия закупает все больше нефти и газа у США, равно как и оружия. Также в США живут порядка четырех миллионов индийцев, что создает серьезную базу для отношений двух стран.

Это уже седьмая встреча Трампа и Моди, но впервые американский президент приезжает с визитом в Индию.

Считается, что Индия для США важна как противовес Китаю. Индия рассматривается как один из главных игроков в формирующемся сейчас Индо-Тихоокеанском регионе, в основе которого лежит идея японского премьер-министра Синдзо Абэ о создании "зоны мира и процветания".