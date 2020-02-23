В 21 регионе КНР за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Китае власти 21 провинции, автономного района и города центрального подчинения сообщили о нулевом за минувшие сутки приросте заразившихся новым коронавирусом COVID-19. Кроме того, число выздоровевших пятый день подряд превышает количество новых случаев заражения.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в воскресенье Государственным комитетом по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, пишет ТАСС. Так, в субботу власти Китая заявляли о 648 новых случаях заражения коронавирусом, при этом излечились и были выписаны из больниц 2,2 тысячи человек. Днем ранее эти показатели составляли 397 и 2,3 тысячи соответственно.

По данным на утро воскресенья, число жертв коронавируса в КНР возросло до 2442, выздоровели почти 23 тысячи человек, количество заболевших достигло 77 тысяч.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (провинция Хубэй). Позже китайские специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. Вирус распространился за пределы КНР, он выявлен уже в 25 странах.