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Рубрика: В мире

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI
Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы. Эти данные озвучил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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По словам Боррелли случаи инфицирования зафиксированы уже в пяти регионах Италии. Наибольшее число - 54 - в Ломбардии. В Венето - 17, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима) и один в Пьемонте, пишет РИА Новости. Отмечается, что 18 находятся в реанимации, еще 11 человек изолированы у себя дома, так как у них нет особых симптомов.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (провинция Хубэй). Позже китайские специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. Вирус распространился за пределы КНР, он выявлен уже в 25 странах.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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