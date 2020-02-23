В Южной Корее увеличилось число зараженных и умерших от COVID-19

Динамика появления новых больных остается прежней. Основное количество инфицированных приходится на прихожан церкви Синчхончжи в городе Тэгу или связанных с ними людей. Так, из 123 зараженных сегодня 75 так или иначе связаны с этой церковью, а из них 63 проживают непосредственно в Тэгу.
Если посмотреть на географию распространения COVID-19, то очевидно, что главным очагом продолжает оставаться юго-восток страны - 2,4-миллионный город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из всех 556 зараженных 465 проживают в том регионе. К церкви Синчхончжи имеют отношение 306 инфицированных, а к клинике Тэнам в городе Чхондо - 111 человек.
Врачи же продолжают проводить в массовом порядке проверку людей, которые контактировали с больными либо сами имеют признаки, схожие с коронавирусом COVID-19. По состоянию на утро 23 февраля анализы были взяты у 22077 человек. Из них тесты на 6039 человек находятся в процессе обработки и результаты станут известны позже.
В Южной Корее власти продолжают призывать граждан воздержаться от участия в мероприятиях, где ожидается скопление людей. Прекратили работу церкви, отменяются концерны, конференции, однако большинство заведений работают в прежнем режиме.