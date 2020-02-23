В Южной Корее увеличилось число зараженных и умерших от COVID-19

Новости

В Башкирии в массовом ДТП погибла женщина 13:37
WBC рассчитывает на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 13:34
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек 13:26
Под Калугой сгорела деревянная церковь 13:04
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани 13:04
Столичные службы переведены на усиленный режим работы 12:45
Под Липецком загорелся автобус с пассажирами 12:33
Девять человек пострадали в аварии автобуса под Владимиром 12:21
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества 12:00
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни 11:49
Семьям погибших при взрыве газа в Азове выплатят по миллиону рублей 11:48
В Болгарии впервые за 17 лет запретили марш неонацистов 11:38
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне 11:28
Сторонник теории плоской Земли Майкл Хьюз погиб в ходе полета на ракете 11:20
Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты 11:02
На Камчатке погибла известная дальневосточная журналистка 10:58
Экипаж спецборта МЧС, доставившего россиян из Японии, пройдет медосмотр 10:51
Трамп выложил в Twitter видеоролик с собой в виде болливудского героя 10:21
Володин поздравил защитников Отечества с праздником 09:51
Когда выезд на "встречку" не карается лишением прав 09:30
Видео: ссора водителей из-за парковки закончилась для зачинщика бедой 09:00
Российский боец ММА Тухугов одержал победу на турнире UFC в Новой Зеландии 08:45
Боксер Ананян посвятил победу над Матиасом погибшему летом Дадашеву 08:17
Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера 08:01
Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе" 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 07:53
Рубрика: В мире

В Южной Корее увеличилось число зараженных и умерших от COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее продолжается распространение коронавируса COVID-19. Согласно статистике, обнародованной сегодня утром, на первую половину дня 23 февраля в стране численность зараженных возросла на 123 человека, составив таким образом 556 инфицированных. При этом скончался еще один больной COVID-19, который стал уже четвертой жертвой инфекции. Им оказался 57-летний больной, который находился в больнице Тэнам города Чхондо, где сейчас один из главных источников коронавируса в Южной Корее. До этого умерли три человека - двое мужчин в возрасте 63 лет и 41 года и 55-летняя женщина.
Фото: Lee Moo-ryul/Newsis via AP Фото: Lee Moo-ryul/Newsis via AP
Фото: Lee Moo-ryul/Newsis via AP

Динамика появления новых больных остается прежней. Основное количество инфицированных приходится на прихожан церкви Синчхончжи в городе Тэгу или связанных с ними людей. Так, из 123 зараженных сегодня 75 так или иначе связаны с этой церковью, а из них 63 проживают непосредственно в Тэгу.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
КНДР ужесточила контроль за импортируемыми товарами из-за коронавируса

Если посмотреть на географию распространения COVID-19, то очевидно, что главным очагом продолжает оставаться юго-восток страны - 2,4-миллионный город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из всех 556 зараженных 465 проживают в том регионе. К церкви Синчхончжи имеют отношение 306 инфицированных, а к клинике Тэнам в городе Чхондо - 111 человек.

Врачи же продолжают проводить в массовом порядке проверку людей, которые контактировали с больными либо сами имеют признаки, схожие с коронавирусом COVID-19. По состоянию на утро 23 февраля анализы были взяты у 22077 человек. Из них тесты на 6039 человек находятся в процессе обработки и результаты станут известны позже.

В Южной Корее власти продолжают призывать граждан воздержаться от участия в мероприятиях, где ожидается скопление людей. Прекратили работу церкви, отменяются концерны, конференции, однако большинство заведений работают в прежнем режиме.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек
Логинов не примет участие в масс-старте на ЧМ
О'Брайен опроверг сообщения о "российском вмешательстве" в выборы
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС