В Южной Корее увеличилось число зараженных и умерших от COVID-19

В Южной Корее продолжается распространение коронавируса COVID-19. Согласно статистике, обнародованной сегодня утром, на первую половину дня 23 февраля в стране численность зараженных возросла на 123 человека, составив таким образом 556 инфицированных. При этом скончался еще один больной COVID-19, который стал уже четвертой жертвой инфекции. Им оказался 57-летний больной, который находился в больнице Тэнам города Чхондо, где сейчас один из главных источников коронавируса в Южной Корее. До этого умерли три человека - двое мужчин в возрасте 63 лет и 41 года и 55-летняя женщина.

Динамика появления новых больных остается прежней. Основное количество инфицированных приходится на прихожан церкви Синчхончжи в городе Тэгу или связанных с ними людей. Так, из 123 зараженных сегодня 75 так или иначе связаны с этой церковью, а из них 63 проживают непосредственно в Тэгу.

Если посмотреть на географию распространения COVID-19, то очевидно, что главным очагом продолжает оставаться юго-восток страны - 2,4-миллионный город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из всех 556 зараженных 465 проживают в том регионе. К церкви Синчхончжи имеют отношение 306 инфицированных, а к клинике Тэнам в городе Чхондо - 111 человек.

Врачи же продолжают проводить в массовом порядке проверку людей, которые контактировали с больными либо сами имеют признаки, схожие с коронавирусом COVID-19. По состоянию на утро 23 февраля анализы были взяты у 22077 человек. Из них тесты на 6039 человек находятся в процессе обработки и результаты станут известны позже.

В Южной Корее власти продолжают призывать граждан воздержаться от участия в мероприятиях, где ожидается скопление людей. Прекратили работу церкви, отменяются концерны, конференции, однако большинство заведений работают в прежнем режиме.