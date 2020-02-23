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Рубрика: Культура

В Музее современной истории покажут "модные" портреты ветеранов

Текст: Дарья Щеглова
К 75-летию Победы в Музее современной истории России открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто". Благотворительный фонд "Память поколений" обратился к известным fashion-фотографам Ольге Тупоноговой-Волковой и Славе Филиппову, и вот перед нами портреты ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и России в ослепительном свете прожекторов.
Предоставлены фондом "Память поколений" Предоставлены фондом "Память поколений"
Предоставлены фондом "Память поколений"

На выставке - 19 черно-белых портретов. Эти люди обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему из них 101 год, а младшему - 35 лет. История каждого представлена в трех форматах: сам портрет, который дает возможность погрузиться во внутренний мир героя, видеоинтервью и текстовый отрывок.

Одна из героинь проекта - Смирнова Зоя Павловна. Когда началась Великая Отечественная война, ей было восемь лет. Маленькая связная разносила газеты, листовки, сводки Совинформбюро, которые ей упаковывали вместе с хлебом или другими продуктами. Несколько раз она сталкивалась со смертью лицом к лицу. А не так давно выпустила книгу "Не понаслышке знаю о войне". И вот ветеран сидит перед камерой - настоящая леди. Спрашивает, хорошо ли лежат волосы, красиво ли она получается, как лучше сесть? "Зоя Павловна, вы просто прекрасны! Сядьте удобно - это все, что нужно", - восхищенно отвечает фотограф.

Фото: Mayslits Kassif Architects
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Колояров Александр Алексеевич- ветеран Второй чеченской кампании, снайпер. На войне получил минно-взрывное ранение, награжден медалью Суворова. Он приехал на открытие фотовыставки из Вологды вместе с супругой: "Выставка очень понравилась. Я личность не медийная, поэтому, когда позировал фотографам, делал то, что говорили. Насколько у меня получилось, судить вам".

А Стариков Максим Павлович - ветеран Первой чеченской кампании. Участвовал в ликвидации бандформирований, потерял кисть левой руки, награжден орденом Мужества.

- Позировать фотографам модной съемки сначала было непривычно, но потом даже понравилось. Интересно получилось. Мне, если честно, мой портрет не особо понравился, но многие фотографию хвалят, - рассказывает он.

В видеоинтервью, которые открываются, если отсканировать QR-код портрета, вставлены живые фрагменты со съемок. Интересно наблюдать, как во время работы с героями ведут себя фотографы, привыкшие работать с глянцевыми журналами мод. На записях видно, как заботливо и мягко Ольга Тупоногова-Волкова поправляет ветерану волосы, как трогательно ухаживает за "моделями" Слава Филиппов.

- Снимать этих людей - шанс погрузиться в их скромный, но когда-то очень героический мир. Они пережили самые страшные вещи, которые нам сложно представить, и при этом остались простыми, добрыми и открытыми людьми. Процесс съемки длится недолго, так как им и делать ничего не надо - передо мной вся история их жизни, отпечатавшаяся на их лицах, в каждой морщинке, и в их глазах, - делится Ольга Тупоногова-Волкова.

Выставка "Герои России, какими их не видел никто" проходит в четвертый раз и продлится до 5 апреля. После премьеры в Москве ее покажут в 30 городах России от Калининграда до Владивостока.

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