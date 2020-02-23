В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево

Заместитель начальника таможенного поста международного аэропорта Шереметьево задержан правоохранительными органами. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Столичный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении фигуранта в следственный изолятор.

Согласно постановлению Мещанского районного суда Москвы, ходатайство следственных органов об избрании в отношении Черникова А.А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворено. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в суде.

На какой срок арестован подследственный, не уточняется. Обычно это делается на 2 месяца.

Детали уголовного дела не раскрываются. Поэтому от кого именно получил взятку подозреваемый, неизвестно. Скорее всего, это связано с его профессиональной деятельностью - таможенной.

Санкция инкриминируемой статьи УК РФ предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы от полученной взятки.