В Турции в результате землетрясения погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли и 37 пострадали в результате землетрясения в Восточной Турции на границе с Ираном. Об этом сообщают власти турецкой провинции Ван.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине 6,4 километра в западном Иране. Согласно данным Геологической службы США, за главным толчком с перерывом в несколько часов последовали еще два, магнитудой 4,4 и 4,1.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стихия также разрушила множество домов, в первую очередь глиняных построек.

О трагедии было доложено президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее в этом году в Турции уже произошло два достаточно серьезных землетрясения. Первое магнитудой 5,4 случилось 22 января в районе Манисы на юго-западе страны, другое магнитудой 4,5 произошло 23 января в Анкаре.