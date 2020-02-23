В Венеции из-за вспышки коронавируса отменили карнавал

"Начиная с этого вечера все манифестации, включая карнавал, будут заблокированы до 1 марта", - об этом сообщил губернатор области Венето Лука Дзайя, отметив, что запрет также распространяется на проходящие в регионе выставки и на посещение музеев.

На решение губернатора несомненно повлияло то, что первой жертвой, погибшей в Италии от вируса, стал именно житель области Венето - 78-летний Адриано Тревизиан.

Между тем, число инфицированных коронавирусом на Апеннинах за несколько дней увеличилось с 4 до 138 случаев, эту неутешительную статистику озвучил в ходе воскресной пресс-конференции глава службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли. Таким образом, Италия заняла первое место по числу заразившихся в Европе.