Может ли после аномально теплой зимы лето оказаться аномально холодным? Ведь когда-то наши предки подметили: чем суровее зима, тем жарче лето.

Существуют ли в реальности связи между зимней и летней погодой? "Значимых статистических связей между температурой разных сезонов в одном и том же регионе проследить пока не удается",- пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что прогноз на лето будет готов в конце марта.

По словам синоптика, прослеживаются так называемые дальние связи. Например, между климатом Северной Америки и Китаем. Если в одном месте тепло, то в другом - холодно. Но они до конца не изучены.

Нынешняя зима в России может побить все рекорды по аномалиям. С середины февраля в центре европейской территории установилась практически весенняя погода. Небольшое похолодание и снег - кратковременное явление. На следующей неделе он растает. "Ну должна же погода хотя бы на 23 февраля проявить мужской характер! Впрочем, и без женского влияния не обойдется. Погода сегодня ветреная. А это больше уже женскому характеру свойственно", - иронично заметил синоптик.