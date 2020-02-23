Водитель ледозаливочной машины в ходе матча стал вратарем "Каролины"

Уникальный случай произошел в матче чемпионата НХЛ между "Торонто" и "Каролиной". Оба голкипера гостей получили травмы, и место в воротах команды занял 42-летний водитель ледозаливочной машины арены. "Каролина" добилась победы - 6:3.

Начало встречи для гостей сложилось не слишком успешно. Основной голкипер в этом матче Джеймс Раймер получил травму еще на седьмой минуте первого периода. Его заменил Петр Мразек. В конце первого периода хозяева открыли счет в матче после броска Александра Керфута. На это гости во втором периоде ответили голами Лукаса Уолмарка, Нино Нидеррайтера и Уоррена Фогеле.

На этом везение гостей должно было закончиться. Из-за травмы не смог продолжить матч и Мразек. В итоге гостям на выручку пришел сотрудник арены 42-летний Дэйв Эйрс, работающий заливщиком льда. Мужчина никогда не играл на профессиональном уровне, но сумел отразить 8 из 10 шайб и установил рекорд, как самый возрастной вратарь, одержавший победу в дебютном матче НХЛ. Эйрс в итоге и был признан лучшим игроком матча.

Встреча завершилась победой гостей - 6:3, а в раздевалке партнеры по команде устроили новичку овацию.

В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Андрей Свечников.