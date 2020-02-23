Водитель ледозаливочной машины в ходе матча стал вратарем "Каролины"

Начало встречи для гостей сложилось не слишком успешно. Основной голкипер в этом матче Джеймс Раймер получил травму еще на седьмой минуте первого периода. Его заменил Петр Мразек. В конце первого периода хозяева открыли счет в матче после броска Александра Керфута. На это гости во втором периоде ответили голами Лукаса Уолмарка, Нино Нидеррайтера и Уоррена Фогеле.
На этом везение гостей должно было закончиться. Из-за травмы не смог продолжить матч и Мразек. В итоге гостям на выручку пришел сотрудник арены 42-летний Дэйв Эйрс, работающий заливщиком льда. Мужчина никогда не играл на профессиональном уровне, но сумел отразить 8 из 10 шайб и установил рекорд, как самый возрастной вратарь, одержавший победу в дебютном матче НХЛ. Эйрс в итоге и был признан лучшим игроком матча.
Встреча завершилась победой гостей - 6:3, а в раздевалке партнеры по команде устроили новичку овацию.
В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Андрей Свечников.
A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020