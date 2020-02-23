Володин поздравил защитников Отечества с праздником

В России с большим уважением относятся к людям, которые защищают мирную жизнь в стране.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя защитников Отечества с праздником.

- В нашей стране с большим уважением относятся к людям, которые посвятили себя военной службе, защищают безопасность и мирную жизнь России, - подчеркнул спикер, которого цитирует официальный сайт Госдумы. - Мы гордимся солдатами и офицерами, чьи мужество, верность присяге, сила духа укрепляют мощь российской армии и флота.

Глава нижней палаты пожелал защитникам Отечества здоровья, успехов и благополучия.