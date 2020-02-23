Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию

В Россию вернулись восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих во время пребывания на судне был выявлен новый коронавирус COVID-19, остальные россияне отказались от перелета. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Эвакуация проведена авиацией МЧС при поддержке МИД России и посольства РФ в Японии. Сотрудники Роспотребнадзора и врачи обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и контроль за состоянием здоровья эвакуируемых. Теперь россияне будут в течение двух недель находиться на карантине в Казани, пишет РИА Новости.

Отмечается, что соотечественники чувствуют себя хорошо, а у тех, у кого была выявлена инфекция, заболевание протекает в легкой форме. Их здоровью ничего не угрожает. Кроме того, во время карантина проведут диагностику на новый коронавирус.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт третьего февраля. На нем сразу ввели карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на борту находились 3711 человек, в том числе 24 россиянина. Ситуация с коронавирусом COVID-19 на лайнере Diamond Princess остается тяжелой. Заразились более семисот человек, двое скончались.