Вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между РФ и Катаром

С 23 февраля в Россию без виз могут приезжать жители Катара. Вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между странами.

Как сообщают РИА Новости, россияне получили право безвизового въезда в Катар еще в 2017 году. При въезде ставится только штамп в паспорт. Теперь и жители Катара могут посещать Россию с туристическими и деловыми визитами без виз. Срок каждого такого визита в сумме не может превышать 90 дней за период в 180 дней.

Пока турпоток между Россией и Катаром не велик, хотя власти эмирата предпринимают меры, чтобы привлечь россиян. Катарцы тоже только начали открывать для себя Россию. Поводом стал Чемпионат мира по футболу. Катарцев приезжает в Россию пока в разы меньше, но с отменой виз число желающих побывать в России может значительно вырасти.