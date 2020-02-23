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23.02.2020 17:12
Рубрика: Экономика

Вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между РФ и Катаром

Текст: Ольга Игнатова

С 23 февраля в Россию без виз могут приезжать жители Катара. Вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между странами.

Фото: Иван Егоров/РГ
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Как сообщают РИА Новости, россияне получили право безвизового въезда в Катар еще в 2017 году. При въезде ставится только штамп в паспорт. Теперь и жители Катара могут посещать Россию с туристическими и деловыми визитами без виз. Срок каждого такого визита в сумме не может превышать 90 дней за период в 180 дней.

Пока турпоток между Россией и Катаром не велик, хотя власти эмирата предпринимают меры, чтобы привлечь россиян. Катарцы тоже только начали открывать для себя Россию. Поводом стал Чемпионат мира по футболу. Катарцев приезжает в Россию пока в разы меньше, но с отменой виз число желающих побывать в России может значительно вырасти.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Катар Отмена визового режима

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