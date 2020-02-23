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Вышел трейлер "Безупречного" с Хью Джекманом

Новости
    23.02.2020, 17:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На YouTube-канале сети HBO опубликован тизер-трейлер "Безупречного" с Хью Джекманом в главной роли. При этом звучат мнения, что роль эта - пока лучшая в карьере актера.

Фото: youtube.com/ HBO
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Лента основана на реальной истории. Джекман играет Фрэнка Тассоне, харизматичного директора престижной и славящейся школы в богатом пригороде Нью-Йорка. Фрэнк - знаменит, уважаем, любим. До того момента, как выясняется, что далеко не все здесь чисто, опрятно, законно - процветает вовсю коррупция.

В ролях: Эллисон Дженни ("Прислуга"), Аннали Эшфорд ("Дождливый день в Нью-Йорке"), Алекс Вульф ("Дефективный детектив"), Рей Романо ("Ирландец"), Кэтрин Нардуччи ("Бронкская история"), Джимми Татро ("Американская семейка").

Режиссер - Кори Финли ("Чистокровные"). Сценарий - Майк Маковски ("Кажется, мы остались одни").

Премьера картины состоялась на МКФ в Торонто в прошлом году. Релиз - 25 (в РФ - 26) апреля на собственном стриминге HBO.

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