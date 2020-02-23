Вышел трейлер сериала с Риз Уизерспун "И повсюду тлеют пожары"

На YouTube-канале сервиса Hulu опубликован трейлер сериала "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere), экранизации одноименного бестселлера 2017 года Селесты Инг.

В главных ролях - Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

Сюжет выстроен вокруг образцовой миссис Ричардсон (Уизерспун), которая тщательно бдит за порядком не только в собственной семье, но и в городе, в котором живет.

Но как-то там появляется новая обитательница - дерзкая Миа Уоррен (Вашингтон), "которая не хочет следовать общепринятому укладу", живет как ей нравится и на общественное мнение ей плевать. С чем миссис Ричардсон мириться категорически отказывается - и "между героинями вспыхивает настоящий пожар". С неожиданными последствиями для обеих.

Режиссер - Линн Шентон ("Утреннее шоу", "Бесстыжие"). В других ролях: Розмари ДеУитт ("Ла-Ла Ленд"), Джошуа Джексон ("Жестокие игры"), Джэйд Петтиджон ("Менталист", Александра Андервуд ("Хороший доктор").

Премьера - 18 марта.