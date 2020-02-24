Авиакомпании предлагают россиянам выгодные маршруты

Перелеты классами "Бизнес" и "Комфорт" станут доступнее, сообщили в "Аэрофлоте". С 4 марта авиакомпания вводит невозвратные билеты по тарифу "Базовый" для всей маршрутной сети.

Пассажиры, путешествующие в классе "Бизнес", по новому тарифу также смогут воспользоваться традиционными льготами, например выбрать места в салоне, получить доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета будет также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. Для класса "Комфорт" по новому тарифу будет включено одно место багажа весом не более 23 кг. Дополнительные места багажа можно будет приобрести со скидкой. Распространяются эти условия даже на рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" за некоторыми исключениями.

Новый тариф введен для тех, кто склонен точнее планировать путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам, пояснили в авиакомпании.

Перелеты по России на 23 февраля в этом году по сравнению с прошлым стали стоить меньше на 10-15%, а на 8 марта - на 5-8%, рассказали "РГ" аналитики интернет-сервисов для туристов. Если в прошлом году средний чек по внутренним направлениям за авиабилет туда-обратно на февральские праздники составлял 7,13 тысячи рублей, то в этом году он сократился до 6,13 тысячи рублей, отмечают аналитики Biletix. Подешевели, по данным сервиса, и зарубежные направления - с 20,8 тысячи до 18,48 тысячи рублей(-11%).

Внутри страны больше всего снизились средние цены на перелеты между Москвой и столицей Калмыкии - Элистой, Москвой и Сочи, Челябинском и Сочи. Также сократился средний чек авиабилетов в Краснодар из Екатеринбурга и Тюмени - примерно на 40%.

По данным сервиса Aviasales, в число самых подешевевших внутренних маршрутов также вошли перелеты в Москву из Архангельска (-20%), Тюмени (-14%), Саратова (-13%), Красноярска (-12%) и Мурманска (-7,5%).

На зарубежных направлениях, по данным агрегаторов, заметнее всего снизилась стоимость авиабилетов из Москвы в Рим (Италия), Ларнаку (Кипр), Ереван (Армения), Кишинев (Молдова), Нячанг (Вьетнам), Ригу (Латвия) и Баку (Азербайджан). Цены на них упали на 15-40%.