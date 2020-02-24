Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Российский боксер Сергей Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал boxingscene.com.

Ковалев был остановлен калифорнийским патрулем на шоссе около двух часов ночи. Полицейские предположили, что спортсмен находится в нетрезвом состоянии и арестовали его. После этого Сергея отвезли в ближайший участок.

Информации о том, прошел ли Ковалев тест на трезвость или отказался сдавать его - пока нет. После нескольких часов в участке Ковалев был выпущен под подписку о невыезде. Произошло это около 7:35 утра.

Напомним: Ковалев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO. Он неоднократно признавался боксером года по версии различных спортивных изданий и организаций.