Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса

На сайте крупнейшей в мире Ярмарки детской литературы появилось сообщение о переносе ее в 2020 году с 30 марта - 2 апреля на 4 - 7 мая.

Беспрецедентное решение было принято в связи с зафиксированной в Италии вспышкой коронавируса. Администрация Болонской ярмарки детской литературы обещает в ближайшие дни дать более подробный комментарий.

Болонская ярмарка детской литературы (Bologna Children"s Book Fair) - крупнейшая в мире. На нее съезжается порядка 1400 экспонентов со всего мира и сходится порядка 30 тыс. посетителей. В 2020 году она состоится в 57-й раз.