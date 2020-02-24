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24.02.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Кредиты без отдачи

ЦБ допустил рост долговой нагрузки граждан
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Долговая нагрузка населения (соотношение ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу) может продолжить расти в 2020 году, не исключает ЦБ. "Здоровье" необеспеченного кредитования едва ли повысится - даже на фоне увеличения доходов заемщики, скорее всего, не станут лучше отдавать долги.

Месячные темпы прироста портфеля кредитов физлицам замедлились в январе до 0,8%. Это связано с праздниками и, возможно, мерами Банка России по охлаждению сегмента необеспеченных ссуд, пишет ЦБ в обзоре банковского сектора: с октября банки при выдаче потребкредита больше 10 тысяч рублей рассчитывают показатель долговой нагрузки заемщика.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В 2020 году темп роста потребкредитования может быть ниже, чем в 2019-м, но выше роста номинальных доходов населения. Это может вести к дальнейшему росту долговой нагрузки, прогнозирует ЦБ. По его данным, доля необеспеченных кредитов с просрочкой свыше 90 дней понизилась, но это можно объяснить ростом выдач банками и либо списанием, либо продажей проблемных кредитов коллекторам.

В 2018 году и начале 2019 года банки стремились нарастить свои портфели высокомаржинальных потребкредитов без оглядки на уже накопленную нагрузку заемщиков. Этим объясняется наблюдавшийся в тот период рост выдач кредитов заемщикам с высоким ПДН, но в конце 2019 года рост потребкредитования замедлился под давлением требований ЦБ. Получается, просрочка по уже выданным кредитам может начать расти быстрее, чем общий портфель потребительских ссуд, и это весьма вероятный сценарий, отмечает вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody"s Ольга Ульянова. По ее словам, рынок потребкредитования в России достаточно насыщен, поэтому самые здоровые темпы роста долговой нагрузки населения - это такие, которые будут соответствовать темпам роста номинальных доходов населения (а последние сейчас не превышают 10%). Но итоговый результат в 2020 году действительно может оказаться выше, допускает аналитик.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Роман Маркелов
Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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