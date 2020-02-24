В итальянском местечке Антхольц-Антерсельва завершился чемпионат мира по биатлону. Российская команда завоевала одну золотую и одну бронзовую награды (все они на счету Александра Логинова). Этот результат позволил нашей сборной занять четвертое место в общекомандном зачете. Так высоко наши спортсмены не поднимались с 2009 года.

Впрочем, результаты последних стартов на ЧМ-2020 ушли в тень после громкого скандала, связанного с антироссийской истерией.

У Логинова и его личного тренера итальянские полицейские отобрали все гаджеты: ноутбуки и смартфоны. Вернут их не раньше, чем закончится расследование

Как вы помните, успехи Логинова западные СМИ и даже некоторые спортсмены оценивали сквозь зубы. Спортсмену припоминали употребление в прошлом запрещенных препаратов и делали недвусмысленные намеки, мол, в российской команде "не все чисто". Подобные голословные измышления использовала в своем доносе в полицию Италии антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек.

Формальным поводом для этого стала аккредитация личного тренера Логинова - Александра Касперовича. Дело в том, что поскольку в составе нашей команды оказалось больше технического персонала, чем предполагалось, бейджика из российской квоты специалисту не хватило. На выручку пришли украинские коллеги. Вот этот факт, вкупе с медалями Логинова, и натолкнул госпожу Фуссек на мысль, что наш лидер сборной вместе со своим тренером водит весь мир за нос.

Полиция нагрянула в отель рано утром в день мужской эстафеты. Дверь в номер наших "стреляющих лыжников" открыли без стука и сразу начали обыск. Как сообщил Касперович в эфире канала "Матч ТВ", гости вели себя довольно жестко:

- Приказали всем сидеть на своих местах в нижнем белье. Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания, чтобы осмотреть комнату - мне показали. Но это было все на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и адвокат, которого они вызвали. До его приезда гости не особо церемонились. Они все осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, балкона, проверили обувь, разворошили постели. Искали любые препараты, лекарства. Но ничего не нашли.

Кроме того, у Логинова и его личного тренера полицейские отобрали все гаджеты - ноутбуки и смартфоны. Вернут их не раньше, чем закончится расследование. По словам адвоката, в Италии за распространение и использование допинга предусмотрена уголовная ответственность и любое разбирательство ведется прокуратурой с открытием дела. Это может продлиться несколько месяцев, и если Логинов и Касперович окажутся чисты, то им перешлют вещи, а дело передадут в архив.

Стоит ли говорить, что после такого утра Логинов и его партнеры не смогли настроиться на эстафетную гонку, ну а с масс-старта Саша и вовсе снялся, заявив что думает о завершении карьеры...

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев два дня провел в полицейском комиссариате, доказывая что обвинения Фуссек плод ее больного воображения. Господин Драчев также сообщил, что обратился в IBU, чтобы впредь все эти конфликтные ситуации прекратились.

Также Драчев выразил надежду, что лидер сборной России будет выступать за национальную команду еще минимум пять лет.

Приятно, что реакция президента Международного союза биатлонистов Олле Далина оказалась молниеносной. Чиновник, возмутившись личной инициативой госпожи Фуссек, открыто поддержал нашего спортсмена:

- Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая "золото", это отличный результат для любой команды. Знаю, что Александр Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований из-за этой некрасивой истории. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону.