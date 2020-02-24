Новости

Агнешка Холланд назвала лицемерием травлю Романа Полански 23:17
Выявлены случаи передачи коронавируса людьми без явных симптомов 23:06
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе 22:46
В немецком Фолькмарсене провели аресты после ЧП на карнавале 22:32
Умер президент "Петергофа" Вадим Знаменов 22:27
Названы регионы с наибольшим количеством отцов-одиночек 21:58
Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе 21:03
На Украине снизили цену на газ для населения 20:49
Следователи опубликовали видео с места обрушения дома в Ижевске 20:46
Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos 20:32
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука" 20:30
В партии Зеленского не исключили принятия поправок к закону о госязыке 19:54
Хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США 19:51
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным 19:31
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе 18:58
Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник 18:49
В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское 18:23
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу 18:18
Норвежский биатлонист заступился за Логинова 18:12
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 18:07
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов 18:07
Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса 17:49
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 17:34
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс 17:15
Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 20:03
Рубрика: Спорт

Оказались под прицелом

Чемпионат мира в Италии завершился скандалом
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
В итальянском местечке Антхольц-Антерсельва завершился чемпионат мира по биатлону. Российская команда завоевала одну золотую и одну бронзовую награды (все они на счету Александра Логинова). Этот результат позволил нашей сборной занять четвертое место в общекомандном зачете. Так высоко наши спортсмены не поднимались с 2009 года.
Александр Логинов выиграл на чемпионате мира в Италии золотую и бронзовую награды. Фото: Reuters Александр Логинов выиграл на чемпионате мира в Италии золотую и бронзовую награды. Фото: Reuters
Александр Логинов выиграл на чемпионате мира в Италии золотую и бронзовую награды. Фото: Reuters

Впрочем, результаты последних стартов на ЧМ-2020 ушли в тень после громкого скандала, связанного с антироссийской истерией.

У Логинова и его личного тренера итальянские полицейские отобрали все гаджеты: ноутбуки и смартфоны. Вернут их не раньше, чем закончится расследование

Как вы помните, успехи Логинова западные СМИ и даже некоторые спортсмены оценивали сквозь зубы. Спортсмену припоминали употребление в прошлом запрещенных препаратов и делали недвусмысленные намеки, мол, в российской команде "не все чисто". Подобные голословные измышления использовала в своем доносе в полицию Италии антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Норвежская биатлонистка Ройселанн выиграла пятое золото ЧМ

Формальным поводом для этого стала аккредитация личного тренера Логинова - Александра Касперовича. Дело в том, что поскольку в составе нашей команды оказалось больше технического персонала, чем предполагалось, бейджика из российской квоты специалисту не хватило. На выручку пришли украинские коллеги. Вот этот факт, вкупе с медалями Логинова, и натолкнул госпожу Фуссек на мысль, что наш лидер сборной вместе со своим тренером водит весь мир за нос.

Полиция нагрянула в отель рано утром в день мужской эстафеты. Дверь в номер наших "стреляющих лыжников" открыли без стука и сразу начали обыск. Как сообщил Касперович в эфире канала "Матч ТВ", гости вели себя довольно жестко:

- Приказали всем сидеть на своих местах в нижнем белье. Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания, чтобы осмотреть комнату - мне показали. Но это было все на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и адвокат, которого они вызвали. До его приезда гости не особо церемонились. Они все осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, балкона, проверили обувь, разворошили постели. Искали любые препараты, лекарства. Но ничего не нашли.

Кроме того, у Логинова и его личного тренера полицейские отобрали все гаджеты - ноутбуки и смартфоны. Вернут их не раньше, чем закончится расследование. По словам адвоката, в Италии за распространение и использование допинга предусмотрена уголовная ответственность и любое разбирательство ведется прокуратурой с открытием дела. Это может продлиться несколько месяцев, и если Логинов и Касперович окажутся чисты, то им перешлют вещи, а дело передадут в архив.

Стоит ли говорить, что после такого утра Логинов и его партнеры не смогли настроиться на эстафетную гонку, ну а с масс-старта Саша и вовсе снялся, заявив что думает о завершении карьеры...

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев два дня провел в полицейском комиссариате, доказывая что обвинения Фуссек плод ее больного воображения. Господин Драчев также сообщил, что обратился в IBU, чтобы впредь все эти конфликтные ситуации прекратились.

Также Драчев выразил надежду, что лидер сборной России будет выступать за национальную команду еще минимум пять лет.

Приятно, что реакция президента Международного союза биатлонистов Олле Далина оказалась молниеносной. Чиновник, возмутившись личной инициативой госпожи Фуссек, открыто поддержал нашего спортсмена:

- Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая "золото", это отличный результат для любой команды. Знаю, что Александр Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований из-за этой некрасивой истории. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

Главное сегодня

Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
Китай разработал вакцину против коронавируса
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ
Лыжи
Лыжи
"Я очень зол": Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре