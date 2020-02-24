Некрасивым получился финиш регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги. Калининградский "Локо" отправил в гости к "Сахалину" резервисток и уступил 1:3.

Помимо демонстрации неуважения к болельщикам ВК "Сахалин", которые хотели увидеть в деле игроков сборной, лидировавший прежде "Локо" принес в жертву и победу в "регулярке" (она у "Динамо-Казани"). Чем и показал всем несовершенство регламента, почти бессмыслицу этой части чемпионата длиной 16 туров. И правда, первое место в "регулярке" даже захудалого приза не дает, при двухматчевых противостояниях плей-офф преимущество своей площадки в виде проведения дома второго матча с возможным "золотым" сетом незначительно. И ладно бы "Локо" предстояло выступить в плей-офф Лиги чемпионов. Но команда оттуда уже с треском вылетела. А если у игроков может вдруг появиться нечеловеческая усталость после полетов на Сахалин и обратно, то они вряд ли профессионалы.