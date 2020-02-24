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24.02.2020 07:09
Рубрика: В мире

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 77,2 тысячи

В Китае общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 за сутки выросло на 409 человек и составило 77,2 тысячи. Выздоровели 24,7 тысячи пациентов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Фото: AP Photo/Danny Lawson
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По данным ведомства число жертв увеличилось до 2,6 тысячи. За сутки были зафиксированы 150 смертей, наибольшее количество летальных исходов - 149 - в провинции Хубэй. Всего в этом регионе насчитывается 64,3 тысячи случаев заражения, пишет ТАСС.

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй). Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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