Что не пропустить по ТВ на неделе с 24 февраля по 1 марта

Откровения замкнутого режиссера

Гость очередного выпуска программы "Он и Она" - кинорежиссер, дважды лауреат Госпремии Николай Лебедев. Лебедев всегда считался человеком крайне обаятельным и довольно закрытым. На этот раз в студии состоялся искренний разговор с Кирой Прошутинской об идеализме и разочарованиях, которые превращают идеалиста в реалиста. На тему "эмоции" Николай рассказал о том, почему в детстве он был замкнутым ребенком, и чья любовь помогла ему с этой проблемой справиться. Впервые Лебедев рассказал историю встречи с его женой и о том, как перевез в Москву ее дочь-подростка, как жили первые годы в столице. А в разговоре о лидерстве, рассказал, как справляется на съемочной площадке с выдающимися артистами и сильными личностями.

"ТВ Центр", 28 февраля, 13:00.

Ошибки прошлого - в настоящем

Фото: предоставлено "Россия 1"

Новый сериал-мелодрама "Женские секреты" - на канале "Россия 1". Жизнь его главной героини Марты размеренна и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Решив помочь юной студентке Юле, собирающейся избавиться от ребенка, Марта, вспомнив ошибки своей юности, стремясь уберечь девушку от рокового шага, решается открыть правду отцу девушки. И внезапно встречает свою первую любовь - Ивана. Марте и Ивану судьба словно дает второй шанс на любовь и доверие. Но смогут ли они простить друг друга и забыть ошибки прошлого? Как сложится судьба Юли? В ролях: Валерия Ланская, Прохор Дубравин, Ирина Гришак, Владимир Никитюк, Людмила Загорская и другие.

"Россия 1", 25 февраля, 21:00

Маска, я вас знаю!

Всемирно популярный формат "The Masked Singer" - теперь в России. НТВ представляет отечественную версию телешоу, созданного в Южной Корее. Российское название - "Маска". В вокальном поединке сойдутся 12 звезд отечественного шоу-бизнеса: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Личность каждого хранится в строжайшем секрете: ни имен, ни возраста, ни профессий - только голос и костюмы, разработанные индивидуально для каждого участника. Звездному жюри и зрителям НТВ предстоит разгадать - кто скрывается под маской? На изготовление костюмов и масок было потрачено более пяти тысяч драгоценный камней, десятки метров кожи, тысячи перьев различных пород птиц... Известно, что в жюри будет Филипп Киркоров. А имена его коллег зрители узнают ближе к премьере.

НТВ, 1 марта, 20.10

Воспоминания про Владислава Галкина

В годовщину смерти Владислава Галкина телеканал НТВ покажет документальный фильм Бориса Галкина "Он вот такой, Владислав Галкин!". Открытый, обаятельный и харизматичный Влад мог расположить к себе любого человека одной улыбкой: он до сих пор остается одним из любимых актеров миллионов российских телезрителей и почитателей отечественного кино. Зрители увидят архивные кадры, окунутся в атмосферу жизни Галкина, узнают, где проводил детство и юность Влад, пройдутся по коридорам Щукинского училища и услышат воспоминания именитых актеров и режиссеров, журналистов и одноклассников.

НТВ, 25 февраля, 00.20

Несбыточные планы ЮАР

Фото: предоставлено НТВ

Новый проект специального корреспондента НТВ Алексея Поборцева из серии "Секретная Африка" - история о том, как в середине 70-х годов XX века советская разведка рассекретила тайные разработки ядерного оружия ЮАР, а Намибия обрела независимость. Калахари - гигантская пустыня на Юге Африки, находящаяся на территории ЮАР, Намибии и Ботсваны. В 70-е годы, когда регион сотрясали революции и войны, здесь был построен секретный ядерный полигон. Ученые Южно-Африканской республики в обход международных правил сумели создать несколько атомных зарядов. Оставалось только провести испытания, и тогда ЮАР, где царил режим апартеида, заявила бы о себе, как о ядерной державе. Но этому не суждено было сбыться. Как удалось раскрыть секретные планы ЮАР, почему пришлось свернуть военную ядерную программу и отказаться от атомной бомбы, и какую роль в этом сыграл советский разведчик Алексей Козлов - смотрите в новом документальном фильме из цикла "НТВвидение"

НТВ, 24 февраля, 23:20

Создатель шоу и бенефисов

К 75-летию со дня рождения Евгения Гинзбурга в эфире телеканала "Россия К" - программа "Бенефис Евгения Гинзбурга" из цикла "ХХ ВЕК". Евгений Гинзбург российским зрителям известен как сценарист и режиссер фильмов "Остров погибших кораблей", "Веселая хроника опасного путешествия", создатель "Новогодних аттракционов", эстрадных шоу и бенефисов популярных артистов - Татьяны Дорониной, Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Сергея Мартинсона, Савелия Крамарова, Веры Васильевой. В первой части программы рассказывается о том, какой эффект произвел музыкальный фильм Гинзбурга "Волшебный фонарь", эфир которого состоялся глубокой ночью 1976 года, без предварительного анонсирования в программе передач. О программе "Артлото", об искрометных "Бенефисах" с участием известных отечественных актеров театра и кино, а также о своем непростом творческом пути в "годы застоя" расскажут в первой части программы "Бенефис Евгения Гинзбурга" сам Евгений Александрович Гинзбург и артисты Константин Райкин, Федор Чеханков, Геннадий Хазанов, Александр Абдулов, Николай Караченцов. Во второй части речь пойдет о работе Евгения Гинзбурга не только на телевидении, но и в кино. Его кинодебютом в 1983 году стал мюзикл "Рецепт ее молодости" с Людмилой Гурченко. В середине 80-х на экраны страны вышел мюзикл "Свадьба соек", а позднее - мюзикл "Руанская дева по прозвищу Пышка". В программе принимают участие: Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Лариса Голубкина, Юлия Рутберг, Игорь Угольников.

"Россия К", 27 и 28 февраля, 11:10 (повтор 28 февраля, 19:45)

Пример императрицы

С 25 по 28 февраля в утреннем и вечернем эфире канала "Россия К" - телесериал "Мария Терезия", повествующий о периоде жизни императрицы от подросткового возраста до момента ее коронации. Мария Терезия была единственной женщиной-правительницей своего времени, которой удавалось играть сразу три роли. Она была абсолютным монархом, матерью шестнадцати детей и любящей женой. Ее полная драматических коллизий судьба может служить примером для людей двадцать первого века. Когда Мария Терезия взошла на престол, она подверглась нападкам со всех сторон, но через три года заслужила уважение всей Европы. Она была выдающимся политиком и дипломатом, вошедшим в историю не только благодаря реформам и преобразованиям, но и матримониальной политике, которая позволила Габсбургам породниться с ведущими европейскими державами.

"Россия К", 25-28 февраля, 9:05; 22:15.

Знак судьбы или совпадение

Расследование Леонида Закошанского называется "Роковые роли". Оно - о том, насколько важны актерские табу в современном мире, и есть ли место суевериям в этой профессии? Гости Закошанского - популярные российские актеры - поделятся своими историями, в которые нелегко поверить и расскажут о ролях, ставшими для них роковыми. Так, смерть на экране считается плохой приметой - замечено, что такие роли становятся роковыми для их исполнителей. Что это - знак судьбы или нелепое совпадение? Большинство артистов старшего поколения отказываются ради определенной роли ложиться в гроб из-за суеверий, боясь принести негативную энергетику в свою жизнь. В отличие от них, актеры нового поколения готовы браться практически за любые проекты - это лишь вопрос цены...

"Россия 1", 1 марта, 12:05

История любви: как в кино

"Актерские судьбы. Доигрались" - так называется документальный фильм, премьера которого состоится на канале "ТВ Центр". Режиссеры - лучшие свахи. Они способны придумать в фильме такую любовь, что сыгравшие ее актеры уже не в силах расстаться друг с другом. Как случилось, что Ольга Дроздова отказалась от швейцарского жениха ради Певцова? Ведь Дмитрий ей совсем не нравился. Влюбленный в другую женщину красавчик Максим Матвеев совершенно не замечал Лизу Боярскую. Что же произошло на съемках фильма "Не скажу"? Почему 17-летняя красавица, Надира Мирзаева, поменяла родину и веру ради 52-летнего режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича? С чего началась история любви Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова? Чем объяснить, что Борис Токарев полюбил женщину, которая плакала, когда он привел ее в ЗАГС? В судьбе каждого из них случился фильм, заставивший забыть про всёе и начать жить, словно с чистого листа...

"ТВ Центр", 27 февраля, 23:05

В тихом омуте под Парижем

Фото: предоставлено ТВ-3

На ТВ-3 - премьера детективного сериального блокбастера "Багровые реки" от студии Люка Бессона. Проект основан на бестселлерах легенды французского детектива - Кристофа Гранже - о похождениях парижского детектива Пьера Ньеманса. "Багровые реки" - новая французская классика: вслед за успехом книг и двух полнометражных фильмов с Жаном Рено, студия Люка Бессона Europacorp выпустила новый многосерийный проект, главного героя которого сыграл мастер французского кино Оливье Маршаль ("Набережная Орфевр, 36", "Неприкасаемые"), когда-то начинавший свою профессиональную карьеру с реальной службы в полиции. Сериал "Багровые реки" получил хорошие отзывы зрителей и прессы по всему миру, и в октябре вышла новость о его продлении на второй сезон. На российских экранах показ стартует с двухсерийного эпизода "День пепла". Под рухнувшими стропилами при реставрации старинной церкви найден труп некоего Самюэля Тоски. Местная полиция считает это несчастным случаем, но у вызванного из Парижа комиссара Ньеманса на этот счет другое мнение. Последующее за этим убийство казначея секты Джозефа Рейно только подтверждает его предположения. Из церкви была похищена часть старинной фрески, и Ньеманс уверен, что все это каким-то образом связано. Кто-то пытается развалить секту. Вот только кто и зачем?

ТВ-3, 20 февраля, 23:00

Чей юмор смешнее - мужской или женский

Фото: предоставлено ТНТ4

Канал ТНТ4 заявляет, что такого разделения в принципе быть не может и все смешны одинаково. Разница скорее в разных точках зрения на вещи. Убедиться в этом можно на протяжении двух недель - с 23 февраля по 8 марта. Как раз в эти дни в эфире - праздничный спецпроект "Мэны VS Вумэны". Резиденты Comedy Club считают, что даже в комплиментах мужчины могут видеть прагматику: "Почему все комплименты в сторону мужчин - это как призыв к действию? Например, "Ты такой щедрый" - значит надо что-то купить. "У тебя золотые руки" - по-любому что-то отвалилось"! Женщины из Comedy Woman, наоборот, могут эмоциональнее реагировать даже на прагматичные поговорки: "Почему про женщин у нас унижающие поговорки, а про мужчин, наоборот, восхваляющие? - возмущается Наталья Андреевна. - Например, баба с возу - кобыле легче, мужик сказал - мужик сделал. Предлагаю другие варианты: сделал дело - гуляй с ребенком, выпил с друзьями - ночуешь у них же".

ТНТ4, с 23 февраля по 8 марта в 20:00

Игровая площадка

Фото: предоставлено СТС

Полина Гагарина, Роза Сябитова, Тимур Родригез, Елка, Екатерина Волкова, Юлианна Караулова, Митя Хрусталев, Влад Топалов, Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Юлия Ковальчук, Александр Незлобин, Евгений Папунаишвили и другие звезды сразятся за 500 тысяч рублей в новых выпусках шоу "Дело было вечером". Ведущий - Михаил Шац. Во втором сезоне двум звездным командам под руководством капитанов-зрителей предстоит объяснять слова со связанными руками, угадывать известных людей по детским рисункам, узнавать сериал по набору эмодзи, собирать слова с закрытыми глазами и проходить другие юмористические испытания. Герои шоу признались, что и вне съемочной площадки с удовольствием проводят время за играми.

СТС, 1 марта, 23:20

Как устроены шедевры

Легендарный британский ведущий Ричард Хаммонд представит новое шоу о грандиозных инженерных сооружениях, технических конструкциях и машинах на Discovery Channel. В новом проекте "Большое и Ричард Хаммонд" он расскажет о масштабных сооружениях и конструкциях, поражающих воображение. Миссия Ричарда - изучить эти гигантские технические шедевры и показать, как они устроены. В первой серии проекта Хаммонд отправится в Вольфсбург на крупнейший автомобильный завод в мире - Volkswagen. Впечатляющий и футуристический, он сравним по размерам с территорией небольшой страны: здесь трудятся 63 тысячи работников и 4,2 тысячи роботов, а новый автомобиль сходит с конвейера каждые 16 секунд. Побывает Ричард и на борту самого большого грузового самолета ВВС США - гигантского, захватывающего дух C-5M Super Galaxy, который вот уже более полувека перевозит жизненно важное оборудование и гуманитарную помощь по всему миру. Кроме того, Ричард Хаммонд изучит самый длинный на свете подземный железнодорожный тоннель и грузовое судно размером в четыре футбольных поля, покатается на секретных лифтах, скрытых внутри гигантской плотины, и пролетит на вертолете через Альпы. Он исследует мельчайшие детали, постигая "науку большого".

Discovery Channel, с 25 февраля, по вторникам в 22:00

"Бык" - на ТВ

Канал "Кинопремьера" впервые на российском телевидении покажет российскую криминальную драму "Бык". Действие картины разворачивается в "лихие девяностые" в маленьком городке. Антон Быков по кличке "Бык" зарабатывает любыми способами, чтобы прокормить семью. Однажды он попадает в отделение милиции, откуда ему помогает выбраться криминальный авторитет. Чтобы расплатиться за оказанную "услугу", Антону приходится вместе с приятелями разгромить рынок, подконтрольный кавказской мафии. Это запускает цепочку кровавых событий. "Бык" стал дебютной режиссерской полнометражной работой выпускника ВГИКа Бориса Акопова. Главную роль исполнил Юрий Борисов ("Т-34", "Союз спасения", "Вторжение"). Экранную пару ему составила Стася Милославская (сериалы "90-е. Весело и громко", "Обычная женщина"). Картина завоевала главный приз фестиваля "Кинотавр"-2019, а также была удостоена награды "За лучшую операторскую работу". На международном киносмотре в Карловых Варах (Чехия), "Бык" выиграл главный приз в конкурсной секции "К Востоку от Запада".

"Кинопремьера", 26 февраля, 20.30

Великий комик советского кино

К 100-летию со дня рождения любимого актера - на канале ОТР - документальный фильм "Две Славы Алексея Смирнова". Его главный герой - великий комик советского кино. Его помнят по фильмам "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где он сыграл незабвенного Федю, "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Полосатый рейс", "Свадьба в Малиновке", "Айболит-66". Однако Смирнов мечтал сыграть большую драматическую роль в кино. Эта мечта так и не сбылась, ведь мало кто понимал, что за маской комика скрывается тонкий, деликатный человек, герой Великой Отечественной войны.

ОТР, 28 февраля, 07:15.

Традиции милосердия

Телепередача "Активная среда" канала ОТР начинает сезон героев. Как рассказал ведущий проекта Ашот Караханян, она станет программой про тех, для кого маленькие дела - начало больших перемен, а неординарность - часть формулы успеха. "В программе нет места страхам, хотя порой людям, о которых расскажем, очень нелегко. Пусть их пример станет заразительным", - добавил ведущий. Героями "Активной среды" становятся неравнодушные люди, организации и фонды, готовые меняться и улучшать жизнь - свою и окружающих. Авторы программы показывают, как активная гражданская позиция помогает возрождать традиции милосердия. Также зрители узнают о самых интересных мероприятиях благотворительной сферы, которые будут проходить на новой неделе, получат совет, с кем поделиться ненужными вещами, где пробежать в поддержку фонда или посвятить свое время заботе о животных.

ОТР, 24 февраля, 17:30.