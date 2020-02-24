Обеспокоенность людей глобальной "слежкой" - мировой тренд, который нельзя игнорировать, он уже создает новую нишу товаров и услуг. В мире появляются предметы интерьера, излучающие белый шум, который не дает динамикам в гаджетах (например, домашним умным станциям) считывать разговоры.

Датские дизайнеры Карманн и Кнудсен, вдохновившись природой, изобрели специальную шапочку-глушитель на европейский аналог нашей умной колонки с "Алисой". Компания Reflectacles собирается выпустить солнцезащитные очки, защищающие от технологии распознавания лиц (продажи стартуют уже в апреле 2020 года).

75,4 млрд подключенных устройств будет насчитывать рынок интернета вещей к 2025 году

В цифровую эпоху все взаимосвязано. Согласно исследованию Accenture, рынок интернета вещей (IoT) в 2025 году достигнет 75,44 млрд подключенных устройств, объем рынка - 1,1 трлн долларов. Очевидно, что рынок аксессуаров, защищающих от цифровых технологий, ждет бурный рост.

За последние три года резко вырос ежедневный стресс от пользования интернетом, показало исследование Euromonitor International. Людей нервирует выпадающая реклама и участившиеся персональные предложения. Во всем мире люди ежедневно проводят в интернете в среднем 6,4 часа.

Половина опрошенных пользователей в возрасте 15-60+ лет считают таргетированную рекламу, основанную на онлайн-поиске и истории покупок, грубым вторжением в частную жизнь. Более 60% респондентов 30-44 лет активно управляют настройками конфиденциальности устройств, чтобы обезопасить свое цифровое пространство.

В России уровень цифровой грамотности невысок, люди подписывают документы и ставят галочки на экране смартфона, чаще всего не глядя в соглашение или согласие. Пользователи нечасто активируют предусмотренные в приложениях запреты на отслеживание геолокации или синхронизацию по смс, даже если для работы с программой эти данные не обязательны. "При первом включении смартфона люди принимают условия пользовательского соглашения. С этого момента, независимо от того, являетесь вы владельцем IPhone или Android, смартфон автоматически собирает информацию: банковские данные, "слышит" разговоры, делает фотографии без вашего ведома", - говорит Оксана Алейникова, директор по информационной безопасности НИИ "Масштаб" концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех".

Нейросети постоянно сканируют личную информацию: электронную почту, социальные сети, отмечает Алейникова: "Данные со смартфонов хранятся на серверах Apple и Google, могут передаваться третьей стороне. Сложно предсказать, как эти данные будут использованы".

В целом в мире подходы к личным данным различаются. Если в Азии, в частности в Китае, распознавание лиц широко распространено, например, учебные заведения используют технологию для контроля посещаемости, вовлеченности на занятиях, оплаты питания, то в Швеции в августе 2019 года средняя школа была оштрафована за использование такой технологии более чем на 20 тысяч долларов.

По словам Александра Малахова, начальника управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при Правительстве РФ, анонимность в интернете - это миф, но в отсутствии анонимности нет ничего катастрофичного. Фактически информация о наших действиях дает нам доступ ко многим электронным сервисам.

Сегодня бизнес обладает беспрецедентным количеством прорывных технологий: блокчейн, искусственный интеллект, дополненная реальность. И их объем в ближайшем будущем будет только расти.

Компания Accenture опросила две тысячи потребителей, 70% из них готовы к тому, что в ближайшие три года технологии войдут в их повседневную жизнь еще более активно. 85% опрошенных ИТ-руководителей считают, что для успешной конкуренции в новом десятилетии компаниям придется перевести отношения с клиентами в формат партнерства: пользователи должны решать, в каких хранилищах будут их данные, определять, какие компании или роботы смогут получить к ним доступ, иметь возможность удалить информацию в любое время. Иначе многие станут "цифровыми Робинзонами".

"У людей не должна вызывать отторжения постоянная необходимость предоставлять личные данные, им должно быть выгодно делиться", - говорит Мария Григорьева, руководитель департамента "Технологии" Accenture в России и Казахстане.