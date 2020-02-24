Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею

Больше года будет сопровождать информационную программу чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Беларуси и Латвии, обаятельный ежик Спайки. Чемпионат мира, как уже сообщал "СОЮЗ", будет проходить с 7 по 23 мая на ледовых аренах Риги и Минска, а полуфиналы и финал первенства состоятся в белорусской столице.

Визуальный герой ледовых сражений был утвержден в понедельник на торжественной церемонии презентации официального талисмана ЧМ 2021 года, которая состоялась в зале олимпийской славы НОК Беларуси, сообщает Федерация хоккея республики.

"Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре, еж - наш герой, - сказал директор креативного агентства Никита Устинович. - Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных: трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене".

Кстати, на выборы талисмана претендовали более 100 работ (см. по ссылке) от представителей обеих стран. Вниманию общественности было представлено три десятка работ, вошедших в шорт-лист конкурса. Из их числа звездное жюри и определило главный символ предстоящего состязания. В состав жюри входили четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и другие известные деятели РБ. Отмечается, что выбор экспертов совпал с результатами голосования на сайте Федерации хоккея Беларуси, в котором учитывались голоса всех пользователей.

С латвийской стороны в экспертной группе работали президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, руководитель оргкомитета турнира в ЛР Эдгарс Бунцис, певец Интарс Бусулис и ряд других авторитетных представителей общественности.

Следует напомнить, что Беларусь и Латвия получили право совместного проведения ЧМ по хоккею на конгрессе ИИХФ в мае 2017 года.