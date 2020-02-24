Британский боксер Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера в бою-реванше и отобрал у американца чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBC.

Фьюри нанес Уайлдеру, секунданты которого выбросили белое полотенце в седьмом раунде, первое поражение в карьере. Но это не главное достижение британца. Уникальность ситуации в том, что Тайсон Фьюри стал единственным боксером-профессионалом в истории, кому удалось прервать победные серии сразу двух великих чемпионов. В 2015 году Фьюри выиграл у Владимира Кличко. Тогда украинец защищал звание чемпиона в 19-й раз. Что касается Уайлдера, то это была его 11-я защита.

Но теперь американец может потребовать незамедлительного реванша. Согласно контракту, у Деонтея и его команды на это есть 30 дней. Правда, о желании драться с Фьюри уже заявил промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.