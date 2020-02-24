Huawei представила новый складной телефон, планшет и ноутбук

Знаменитую выставку MWC в Барселоне отменили, как и большинство презентаций. Однако некоторые вендоры от своих планов отказываться не стали. Так, например, Huawei все провела мероприятие в столице Каталонии.

Китайский бренд представил несколько новинок: смартфон, планшет и ноутбук.

Huawei Mate Xs

Это второе поколение раскладушки Huawei. В устройстве Mate Xs были переосмыслены и переделаны некоторые ключевые моменты.

Гибкий экран получил двуслойную защитную пленку из полиимидного полимера. Размеры дисплея: 8 дюймов в разложенном состоянии, 6,8 дюйма фронтальный экран и 6,38 дюйма - тыловой.

Механизм раскрытия также был переделан - теперь он выеолнен из циркониевого сплава, который прочнее титана. Базируется Mate Xs на платформе Kirin 990 5G - она превосходит Kirin 980 по производительности процессора на 23 процента и графического чипа на 39 процентов. Также она в среднем на 30 процентов меньше расходует батарею. Оперативной памяти у смартфона будет 8 Гб, а встроенный накопитель получит емкость 512 Гб.

Новинка имеет четыре камеры - их в зависимости от сценария использования ими можно пользоваться и для обычной съёмки, и для селфи. Широкоугольный объектив оснащен 40 Мп модулем, телефото объектив - 8 Мп, ультраширокий объектив - 16 Мп, также присутствует ToF-камера. Среди возможностей - 45-кратный гибридный зум (3х оптический, остальное обеспечивает цифровой) и макросъемка с расстояния 2,5 см.

Цена уже известна - 2499 евро (примерно 178 тысяч рублей), а вот дата выхода пока под вопросом.

Huawei MatePad Pro

Это новый планшет Huawei. Он получил FullView-дисплей с диагональю 10,8 дюйма. Как отметили на презентации, полезная площадь экрана составила 90 процентов, и это больше, чем у конкурентов Apple iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S6, у которых полезная площадь составляет 84,6 и 83 процента соответственно.

Внутри - всё та же платформа Kirin 990. Вамо устройство при этом тонкое - 7,2 мм, весит оно 460 грамм.

К устройству предлагаются аксессуары - стилус (за 99 евро) и чехол-клавиатура (129 евро). Можно еще купить обычный чехол за 39 евро или кейс за 39 евро.

Цены на сам планшет MatePad Pro будут начинаться от 549 евро за версию без LTE и от 599 евро с поддержкой сотовой связи. В продажу новинки поступят в апреле 2020 года.

Huawei MateBook X Pro

Новинка в линейке ноутбуков Huawei - тонкий и мощный MateBook X Pro. Он будет работать на базе процессоров Intel Core i5 и i7.

В зависимости от версии ноутбук с 13,9 дюймовым экраном будет стоить 1499 евро (i5 + 16 Гб + 512 Гб), 1699 евро (i5 + 16 Гб + 512 Гб + видеокарта GeForce MX250 от Nvidia) или 1999 евро (i7 + 16 Гб + 1 Тб + GeForce MX250).

О старте продаж будет объявлено позднее.

Все устройства вписаны в цифровую экосистему 1+8+N, в основе которой лежат технологии Huawei Share и Huawei HiLink, соединяющие различные устройства без проводов. Собственно, это позволяет начинать работать на одном устройстве и переходить на другое, либо удобно обмениваться контентом между гаджетами.