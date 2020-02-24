Любимое хобби, социальные сети, встречи с друзьями, общение с семьей - вот как выглядит идеальный день российского подростка. Такие результаты получили эксперты ОНФ и фонда "Национальные ресурсы образования" в ходе опроса, в котором участвовали более тысячи детей от 13 до 18 лет.

Прежде всего школьники хотели бы выспаться - на это им нужно чуть меньше восьми часов. Своим увлечениям они готовы посвятить почти 2,5 часа в день, встрече с друзьями - 2 часа 18 минут, общению с семьей - 1 час 38 минут. Идеальный день подростка также не может обойтись без 28-минутного занятия в кружке или секции, 36 минут, посвященных спорту, 28 минут общения с питомцами. На выполнение домашнего задания подростки готовы уделить не больше 35 минут в день. На репетиторов - 17 минут. На соцсети ребята отводят как минимум 1 час 17 минут в день.

По сравнению с мальчиками девочки более зависимы от социальных сетей

Кроме того, по данным Федерального института оценки качества образования (ФИОКО), самой популярной соцсетью у российских школьников оказалась "ВКонтакте". Подавляющее большинство ребят имеют аккаунт в двух и более сетях.

А вот как выглядит топ любимых занятий: общение с друзьями, музыка, фотография, компьютерные игры. И только после этого идет чтение книг. "Две трети опрошенных подростков проводят в социальных сетях более часа в день, а треть вообще признается, что готовы проводить в Сети сутки напролет, - резюмируют эксперты ФИОКО. - Кстати, анализ показывает, что девочки оказываются более зависимыми от социальных сетей".