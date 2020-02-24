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24.02.2020 10:26
Рубрика: Культура

Феминистский обком действует

Текст: Валерий Кичин
Любое безумие распространяется со скоростью шторма и сокрушает все новые территории. Удивительно, но на Берлинском фестивале толкуют больше о равенстве полов и цветов человеческой кожи в применении к кино, чем о самом кино.

Эта тема уже навязла в зубах и напоминает пластинку, которую заело, но такова реальность, и приходится следовать в общем русле. Любой автор любой статьи в мировой прессе обязательно укоряет Берлинале-2020 тем, что в конкурсе только треть женских фильмов - 6 из 18. На что директорский тандем Шатриат-Риссенбек обязательно отвечает, что упорно работают над собой, что искомые 50 х 50 есть намеченный идеал, и что все руководители фестивальных секций уже теперь - женщины. Вслед за Голливудом подают голос темнокожие кинематографисты: их обделяют призами! Так как есть еще много других обиженных и ущемленных меньшинств, то процесс борьбы за стопроцентное равенство в искусстве, надо полагать, только на старте. Фестивали из состязания художников быстро превращаются в подобие Ноева ковчега, где каждой твари обязательно по паре.

Фото: Rei Cine SRL, Picnic Producciones SRL
Берлинский киноконкурс открылся историей о внутренних голосах

Соглашение, которое было подписано крупными фестивалями пару лет назад, обязывает их тщательно калькулировать и публиковать данные о гендерном и расовом составе участников, лауреатов, съемочных групп отобранных фильмов, членов отборочных комиссий, администрации и прочих фестивальных служб. Так, согласно этим отчетам на нынешнем юбилейном Берлинском фестивале число картин, где у руля стояли режиссеры-женщины, достигло всего только 37,9 процентов. Это недопустимо мало, пишут бдительные наблюдатели. А криминальный пример прошлогодней Венеции совсем удручает: в конкурсе было только две "женских" картины!

Однако, отмечают бдительные контролеры, есть и некоторый прогресс. Так, председателем жюри предстоящего в мае Каннского фестиваля приглашен темнокожий режиссер Спайк Ли, а совет по присуждению французских национальных премий "Сезар" в полном составе подал в отставку после того, как осужденный феминистками Роман Полански, несмотря на их протесты, все же получил целых 12 номинаций в категории "Лучший иностранный фильм".

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

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