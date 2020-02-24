До окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаются считаные дни. А пока лучшие клубы будут продолжать сражение за Кубок Гагарина в плей-офф, за самых перспективных и талантливых игроков в нынешнем сезоне развернется настоящая борьба среди хоккейных агентов.

Не секрет, что пределом мечтаний многих хоккеистов является североамериканская хоккейная лига - НХЛ. Правда далеко не каждый способен достичь высот Овечкина или Ковальчука. Многие молодые хоккеисты сломя голову ставят подпись в контракте, а затем уезжают в неизвестность. Некоторые, не справившись с давлением, прозябают в низших лигах, а многие и вовсе прощаются с хоккеем. В этой истории в выигрыше остается только одна сторона - агент, который, гарантированно получив свои проценты с годового контракта, дальше может просто уйти в сторону.

В Федерации хоккея России и КХЛ решили навести порядок в агентском бизнесе

Вспоминаю, как в начале 90-х общался с игроком, выступавшим в воскресенском "Химике". Его тоже "продали" в Канаду с годовым контрактом в 300 тысяч долларов. Из них он отстегнул агенту 10 процентов и остался в неизвестной стране совсем один - не зная языка и с кабальными условиями в подписанном им соглашении. На вопрос: а где был твой агент? - он ответил: "Исчез... просто перестал брать трубку". Увы, но сегодня ситуация с отъездом наших профи за океан мало чем отличается от лихих времен. Отрадно, что с подобным беспределом в КХЛ и Федерации хоккея России решили бороться нещадно. Накануне в ФХР состоялось заседание совместной Комиссии КХЛ и ФХР по аккредитации хоккейных агентов, на котором присутствовал корреспондент "РГ".

Одна из частей заседания была посвящена теме работы нелицензированных агентов на территории нашей страны, способствующей отъезду молодых российских игроков за рубеж. Для тех, кто не знает, поясним - согласно Федеральному закону "О лицензировании отдельных видов деятельности" для работы по трудоустройству граждан РФ за рубежом нужно получить государственную лицензию. Но ФХР выявила организацию - "Кадровое хоккейное агентство", которое работает без лицензии и аккредитации ФХР а также отдельных лиц, среди которых Денис Логинов, Дэн Мильштейн и Марк Гандлер.

Заседание было жарким, и в конечном счете всплыло сотрудничество неаккредитованных агентов с рядом российских игроков, несмотря на то что данная деятельность запрещена регламентом КХЛ. В итоге некоторые хоккеисты будут подвергнуты денежному штрафу в размере от 30 до 300 тысяч рублей. Правда, для агентов, доходы которых превышают миллиардные суммы, это капля в море, и, понимая это, в Федерации хоккея России намерены внести дополнения и изменения в закон о физической культуре и спорте, закон о лицензировании отдельных видов деятельности, а также в положение об агентской деятельности.

В нашей стране деятельность хоккейных агентов началась с распадом СССР. Вокруг игроков сборной, а также перспективной молодежи стали роиться Джей Гроссман, Джей Пи Бэрри, Пол Теофанос, а также советские иммигранты Марк Гандлер, Илья Моливер, Гари Гринстин (Игорь Гринштейн), Серж Ханли (Сергей Левин). Они подписывали первые контракты с клубами НХЛ. Нередко игроков обманывали.

Четыре года назад в России было принято положение об аккредитации хоккейных агентов, которым занимается ФХР. В настоящий момент в России услугами агентов пользуется 1231 хоккеист. Совокупный доход агентов составляет более 800 миллионов рублей в год. По итогам сезона 2018/19 хоккеистам КХЛ/ВХЛ/МХЛ было выплачено 18,5 миллиарда рублей и более 1,8 миллиарда в качестве премиального вознаграждения. Агентское вознаграждение составляет в среднем до четырех процентов от этой суммы. При этом агенты в России проходят лицензирование, в то время как иностранцы, хоть и не имеют лицензии в России, однако, занимаются трудоустройством граждан РФ за рубежом, что напрямую противоречит Федеральному закону "О лицензировании отдельных видов деятельности". Получается, иностранные агенты не подконтрольны правовому урегулированию, что является одной из основных причин оттока молодых игроков за рубеж.

Если говорить о персоналиях, то отдельного внимания заслуживают такие личности, как Пол Теофанос и Марк Гандлер. Теофанос стал известен в спорте с 1990-х годов. Его клиентами стали многие спортсмены из бывшего СССР. При этом в прессе мелькала информация о том, что он является кадровым офицером ЦРУ. Родившийся в Кишиневе Марк Гандлер - еще одна "акула". Он опекал таких спортсменов, как Александр Семин, Алексей Яшин. Но, например, ранний отъезд в НХЛ Валерия Ничушкина, организованный с подачи Гандлера, по мнению экспертов, поставил крест на перспективном игроке...

Очевидно, что руководителям КХЛ и ФХР пора заняться новой волной урегулирования деятельности агентов, установить для иностранных агентов такие же требования, как и для российских, усилить ответственность на государственном уровне за трудоустройство граждан РФ за территорией страны. Для этого как минимум нужно внести изменения и дополнения в действующее законодательство.