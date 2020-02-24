Какими были матросы и русский флот во времена Ушакова

24 февраля 1745 года, 275 лет назад, родился Федор Ушаков, флотоводец, в 2001 году причисленный к лику святых.

Благодаря фильмам Ромма "Адмирал Ушаков", "Корабли штурмуют бастионы" и школьным учебникам о нем знают все, многие даже могут назвать главные битвы, которые он выиграл. Остальной же истории послепетровского парусного флота повезло меньше. Полузабыта экспедиция Алексея Орлова в Средиземное море. Чесменское сражение вошло в учебники, но кампания продолжалась 5 лет, и о ней помнят только историки. Что говорить о морских сражениях русско-шведской войны 1788-1790 годов, когда на дно шли десятки судов, с обеих сторон гибли тысячи моряков - эти победы и поражения давно стерлись из народной памяти.

Стратегическое дерево

В XVIII веке морская служба не считалась престижной. На Руси не было давних морских традиций, шансов на близость ко двору, быструю карьеру и "случай" флот не давал, люди с состоянием и связями для своих сыновей выбирали гвардию. У отца Федора Ушакова, отставного сержанта Преображенского полка, не имелось ни того ни другого, и его сын окончил Морской кадетский корпус. Становой хребет российского императорского флота составляли такие же, как он, бедные, словно церковные мыши, дворяне. Такие люди давали начало династиям морских офицеров, они были намного крепче своих кораблей.

С кораблями в российском императорском флоте дела обстояли не так хорошо: не было подходящих материалов, подводили климат и кронштадтская вода.

Службу свою Ушаков начинал и закончил на Балтике, но славу стяжало ему Черное море. Фото: РИА Новости

Боевые корабли строили из 100-200-летнего дуба, а на Руси дубовых лесов немного. Отсюда и петровский указ о гробах, которые запрещалось делать из дуба - царь экономил стратегический материал. В распоряжении кораблестроителей времен Ушакова были сильно уступавшие дубу архангельская лиственница и сосна. Из последней по большей части и строили русские военные корабли. Толстая броня дубовых бортов линейных кораблей достигала 60 сантиметров в толщину и отлично защищала от ядер. Сосна же мягкое дерево, от нее такого ждать не приходилось. И, что было гораздо хуже, построенные из сосны корабли быстро гнили. Средний срок службы русского линейного корабля составлял 7 лет, а британский "Владыка морей" был на плаву 58.

Балтийский флот базировался в Кронштадте, вода в его гавани недостаточно соленая, поэтому в корабельном дереве быстро заводились вредители. Корабли разрушали и долгие зимы с морозом, льдом и снегом и последующие оттепели. Русский флот XVIII века был конвейером по строительству и списанию судов - каждый год в строй вводилось один-два новых линкора и столько же отправлялось на дрова. В списочном составе флота находилось много условно боеспособных, требующих постоянного ремонта линкоров и фрегатов. Когда после победы над Наполеоном испанский король попросил Александра II продать ему несколько боевых кораблей для войны с восставшими колониями, возникла неловкая ситуация. Выглядели те отлично, за них было заплачено сполна, но в теплых водах Атлантики древоточцы стремительно разрушали корабельную древесину. Суда пришлось заменить.

86 литров пива в месяц

У России был превосходный мачтовый лес, лучшие в мире пенька и пакля, отличный лен, стратегические товары для кораблестроения, которые охотно покупали во всем мире. Но при этом Российская империя практически не имела собственного торгового флота. И это делало затруднительным существование военного: во всем мире кадровым резервом для него были матросы с торговых кораблей.

Русский военный матрос служил 25 лет, за это время он успевал сродниться с морем и кораблем.

Морские соперники России - шведы, нашли свои рецепты сохранения кораблей: после кампании те разоружались и хранились в специальных сухих доках, их суда служили десятилетиями. А на матросах в Швеции экономили - от десятилетия к десятилетию из рационов шведских военных моряков исчезала белковая пища, следствием этого были корабельные эпидемии. Русские же матросы исправно получали свои 4 килограмма говядины и свинины в месяц, полтора килограмма рыбы, около 30 килограммов круп, 18,5 килограмма сухарей, 2,5 килограмма сливочного масла, 86 литров пива и 2 литра водки.

Что оставил Ушаков

Ушаков начинал и закончил свою службу на Балтийском флоте, но славу он завоевал на Черноморском и по праву считается одним из его главных создателей. Он строил Севастополь, при нем закладывались основы взаимоотношений матросов и офицеров, особый севастопольский моральный кодекс, ярко проявившийся в Крымскую войну.

Армейских офицеров, привыкших к палочной муштре, поражало то, как свободно матросы разговаривали со своими командирами. У офицеров-черноморцев были разные характеры, но в целом в подчиненном здесь видели человека, и это стало основой высокой боеспособности флота. Дубовые корабли оставались редкостью и здесь, а вот люди, по старой английской морской пословице, были вытесаны из дуба.

Громкие победы одерживали и другие, нынче забытые адмиралы екатерининского времени, к примеру, победивший в Красногорском сражении и спасший Петербург адмирал Круз. Но то, что сделал Ушаков, стало основой отечественной военно-морской традиции - 275 лет назад та еще была в колыбели.

Кстати

Парусники нашего времени

Сейчас под российским флагом ходят несколько парусных судов. Это и "Крузенштерн" с "Седовым", барки с металлическими корпусами, построенные в двадцатые годы прошлого века в Германии, трофеи Второй мировой. И "Мир", "Паллада" и "Надежда", учебные парусники, в конце восьмидесятых сошедшие со стапелей польской верфи в Гданьске. И полноразмерные копии судов эпохи Петра I: фрегат "Штандарт" ходит с 1999-го, линейный корабль "Полтава" был спущен на воду в мае 2018 года.

Но самый интересный отечественный парусный корабль - шхуна "Надежда", в прошлом "Морской дьявол", яхта знаменитого "корсара кайзера" графа Феликса фон Люкнера, совершившего на ней кругосветное путешествие. В Первую мировую он командовал парусным рейдером, во времена Гитлера был в немилости, а перед гибелью Третьего рейха сдал союзникам город Галле.

В СССР "Надежда" попала как личный трофей одного из адмиралов, а затем была передана Нахимовскому училищу.