Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Впрочем, прошедшие матчи в НХЛ затмил громкий переход российского форварда Ильи Ковальчука из "Монреаля" в "Вашингтон".

Переход Ильи Ковальчука из "Монреаля" в "Вашингтон" стал самой обсуждаемой новостью в НХЛ. Фото: Reuters

36-летний форвард в текущем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач. В общей сложности Ковальчук провел в НХЛ 919 матчей и набрал 872 (442+430) очка.

В компании с Ковальчуком Александр Овечкин вполне может замахнуться на рекорд вели­кого Гретцки

Как заявил журналистам агент Ковальчука Джей Пи Бэрри, это хорошая возможность для Ильи добиться новых побед:

- Вне всяких сомнений, "Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли. Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть главный трофей НХЛ.

Что касается деталей обмена, то "Монреаль" обменял Ковальчука на пик в третьем раунде драфта 2020 года. При этом "Монреаль" сохранит у себя 50 процентов зарплаты Ковальчука.

В "Вашингтоне" Ковальчук присоединяется к большой российской диаспоре - Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.

Овечкин и его коллеги тепло приветствовали переход своего друга, равно как и боссы "Вашингтона". Генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан не скрывал радости:

- Илья - очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину.

Ну а у Александра Овечкина накануне был очередной повод увидеть себя на первых полосах газет. Дело в том, что российский капитан "Вашингтона" смог забросить свою 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ!

Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории и опередить легендарного Уэйна Гретцки, Овечкину требуется забросить еще 195 шайб и перебить доселе недосягаемую цифру в 894 шайбы.

К слову, сам Гретцки в беседе с журналистами информационных агентств не исключил, что российскому хоккеисту это по плечу:

- Конечно, я слежу за тем, что происходит в лиге. И приятно, что мое достижение по-прежнему является ориентиром. Трудно сделать то, что в свое время сделал я, но Овечкин меня восхищает! У Александра есть реальный шанс побить рекорд. Для этого нужны две вещи. Он должен оставаться здоровым, что и происходило с ним на протяжении карьеры, а также играть в хорошей команде, и это есть у него. Он играет в компании хороших хоккеистов, это большая помощь для него.

Тем временем в подмосковном Новогорске стартовал Лагерь развития вратарей сборных команд России.

В лагере принимают участие девять голкиперов-кандидатов в юниорские сборные команды России: Валерий Бринкман (2003 г.р.), Сергей Иванов, Сергей Мурашов, Егор Корзин (все - 2004 г.р.), Егор Заврагов, Сергей Долгов, Ярослав Коростелев, Всеволод Городилов (все - 2005 г.р.), Михаил Егоров (2006 г.р.).

Тренировки в лагере развития проходят по методике Национальной программы подготовки вратарей сборных команд России. Лагерь продлится до 25 февраля. В течение пяти дней юных голкиперов ждут занятия на льду и в тренажерном зале, а также теоретическая подготовка под руководством тренера по развитию вратарей сборных команд ФХР Николая Хабибулина и тренера Александра Колобкова.

Как сообщил пресс-службе Федерации хоккея России Николай Хабибулин, наставники преследуют вполне конкретные цели в работе с молодыми игроками:

- В лагерь развития приглашены кандидаты в сборные России по своим возрастам. Есть как ребята, которые уже выступали за различные сборные в этом сезоне, так и те, кого только планируется привлекать к выступлению. Цель - отсмотреть кандидатов в команды, которые впервые будут собираться в июне, и помочь в развитии тем вратарям, которые уже выступают за сборные.

На этом сборе мы планируем уделить внимание конкретным вещам: катанию, технике, выбору позиции. При этом стараемся не перегружать ребят информацией и постепенно подводить их к более сложным упражнениям. Разница в год-два в таком возрасте, конечно, еще чувствуется, но при этом более младшие ребята не выпадают из обоймы и тянутся за старшими товарищами. Тем более упражнения, которые мы даем в лагере, подходят всем возрастам. Хотелось бы поблагодарить руководство ФХР и штаб национальной сборной России, что они уделяют такое внимание развитию вратарей. Потому что вратарская позиция, на мой взгляд, наиболее важная в хоккее, и имея возможность работать с вратарями разных возрастов, мы можем создать определенный стандарт подготовки во всей системе сборных команд.