Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер

Российский форвард Илья Ковальчук будет выступать за "Вашингтон" под 17-м номером. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Напомним, что Ковальчук заключил контракт со "столичными" в ночь на понедельник. "Монреаль" обменял Илью в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Сезон Ковальчук начинал в "Лос-Анджелесе". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего россиянин в статуте неограниченного свободного агента перешел в "Монреаль".

Всего в нынешнем сезоне Илья провел 39 встреч, набрав 22 (9+13) очка.