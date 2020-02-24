Ковальчук стал партнером Овечкина в "Вашингтоне"

В результате обмена между "Монреалем" и "Вашингтоном" российский форвард Илья Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ в одном клубе с Александром Овечкиным.

В Национальной хоккейной лиге подходит к концу период обменов. И наконец-то произошел трейд, фигурантом которого стал российский хоккеист. Да еще какой - олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук. За нынешний сезон он сменил уже третий клуб.

Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

О том, что Ковальчук может стать партнером Овечкина один из аналитиков НХЛ сообщил некоторое время назад. Инициатором такого обмена называли Овечкина, который захотел, чтобы его друг стал партнером и помог "Вашингтону" побороться за Кубок Стэнли. И Овечкин в директе Instagram поприветствовал переход нового партнера.

Прокомментировал этот обмен генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан, который сумел получить классного форварда практически за бесценок - в обмен "Кэпиталз" отдали третий раунд драфта 2020 года, а "Монреаль" до конца сезона будет выплачивать половину зарплаты игрока.

"Илья - талантливый нападающий, который, по нашему мнению, обеспечит дополнительную глубину и гибкость в атаке. Он очень мастеровитый форвард, который внесет свой вклад в нашу атакующую игру", - сказал Маклеллан клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне за "Монреаль" и "Лос-Анджелес" Ковальчук набрал 22 очка в 39 матчах. Всего же за карьеру на счету россиянина 872 (442+430) очка в 919 встречах.