Куда вложить деньги во время коронавируса и проблем в экономике

Рубль в последние дни чувствует себя слабым как по отношению к доллару, так и к евро. Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", назвал два сценария по динамике курса рубля, а также обозначил несколько активов, в которые можно вложить свои сбережения:

- Ключевым поводом для бегства из рисковых активов таких, как российская валюта, служат опасения относительно дальнейшего распространения коронавируса и последующего усугубления ситуации в мировой экономике.

На мой взгляд, если этот сценарий действительно реализуется, то мы увидим еще более серьезное давление на российскую валюту и акции. Ближайшей целью в этом случае может стать 65,5 по паре доллар/рубль и 70 - по евро/рублю. Дополнительно из возможных негативных факторов стоит отметить, что облигации сейчас довольно сильно переоценены и вполне могут скорректироваться в ближайшем будущем.

В частности, доходности по ОФЗ подразумевают минимум три снижения в ближайшем году - каждый от 0,25 до 5,25 процента. Впрочем, вероятность этого не столь высока. И даже локальные снижения ставок от ЦБ, вряд ли, будут восприниматься сильным ростом цен на облигации.

В свою очередь, в позитивном сценарии доллар/рубль в ближайшее время вернется в 63. В этом сценарии ключевую поддерживающую роль будут играть стимулирующие действия мировых ЦБ, а также возможность ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.

Из основных факторов влияния на ближайшее будущее стоит также выделить: динамику распространения коронавируса, дальнейшие действия мировых ЦБ, а также ОПЕК+. И, конечно, не стоит забывать про риски новых санкций против России.

Что не обесценит сбережения

На днях цена на золото взлетела выше отметки в 1600 долларов за тройскую унцию. Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила максимум 2013 года.

И вполне возможно продолжит свой рост в дальнейшем. Так как наибольшим спросом оно пользуется в периоды отрицательных процентных ставок в США. А сейчас они продолжают находиться под давлением, и в ближайшей перспективе еще вполне возможно их дальнейшее снижение.

Из других защитных активов, способных снизить риски от коронавируса можно выделить акции фармацевтических компаний, так как они являются прямым выгодоприобретателем от повышенного спроса на медикаменты. Также интересным какое-то время может оставаться американский доллар.