Любителей блинов предостерегли от переедания на Масленицу

В масленичную неделю не стоит переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины следует покупать только в проверенных местах. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Говоря о блинах, он порекомендовал попытаться снизить риск попадания в организм большого количества жиров. Например, при выпекании использовать сковороду с антипригарным покрытием и обходиться без масла, а в качестве начинки использовать полезные продукты. Парламентарий призвал не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.

"Необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем - посоветоваться с лечащим врачом", - цитирует Менделевича РИА Новости.

Покупать готовые блины рекомендуется только в проверенных местах, а употреблять их, соблюдая правила гигиены.