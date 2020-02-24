25 февраля в московском манеже ЦСКА стартует зимний чемпионат России по легкой атлетике.

В рамках открытия турнира пройдет награждение лауреатов конкурса "Лучшие 2019". Все они увезли медали с чемпионата мира в Дохе. Лауреатами стали прыгунья в высоту Мария Ласицкене и барьерист Сергей Шубенков. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова получила приз в номинации "За волю к победе", а высотник Михаил Акименко - "Прорыв года".

Шубенков, напомним, по традиции пропускает зимний сезон. А вот остальные будут снова бороться за результат.

Мария Ласицкене на "Русской зиме" прыгнула на 2,05 м и возглавила мировой рейтинг. Сидорова с результатом 4,86 м входит в топ-3. В секторе для мужских прыжков в высоту можно будет насладиться новой дуэлью призеров чемпионата мира Михаила Акименко и Ильи Иванюка.