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24.02.2020 00:15
Рубрика: Общество

Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести

Текст: Мария Городова
24 февраля в России началась Масленица (24 февраля - 1 марта). Она же Масленая неделя, она же Сырная седмица - так называют Масленицу в Церкви, она же Блинница - название народное и неслучайное. Задолго до Масленичной недели (еще одно народное прозвище этих дней) интернет начинает пестрить заголовками: "Как правильно есть блины на Масленицу?", "Кому блины на Масленицу не рекомендованы?", "Из какой муки и масла получаться ажурные и нежные блинчики на Масленицу?" и даже "Главные запреты на Масленицу".
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Ответы на все эти вопросы чуть ниже, а пока замечу, что нашим предкам подобные статьи были не нужны. Хозяйки тогда не ленились и пекли, причем в русской печке, с десяток видов самых разных блинов. "Черные гречишные - для простых, из белой крупчатки - для бар, - перечисляет Иван Шмелев в "Лете Господнем", - блины с припеком, блины с двойным припеком, блины с подпеком (поди догадайся, что это? - М. Г.), блины молочные, легкие, блинцы с яичками...". А к блинам: "Рыбы, рыбы... Икорницы в хрустале, во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница, с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которой торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на камфорках, графинчики, бутылки...". Обращаю ваше внимание, мяса в перечисленном изобилии нет, а все потому, что Масленица - период подготовки к Великому посту, этап, когда от мяса уже отказались, а от масла, яиц, рыбы и всего молочного еще нет.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
"Московская Масленица" ждет гостей

Вообще Масленица - пример того, насколько Церковь тактична по отношению к народу. Масленица, как считают этнографы, имеет древние языческие корни: сжигание чучела, кулачные бои, разнузданное веселье и пиршества, приуроченное к дням весеннего равноденствия существовали на Руси и до христианства. Церковь не стала ломать традицию, она деликатно вписала уже существующий уклад жизни в годичный церковный цикл, причем так, что период разгульного веселья обогатился глубочайшим смыслом. Давайте посмотрим, как это происходит.

По меткому замечанию митрополита Московского Филарета: "Дух Христов не враг благозаконных радостей", и Масленица - целая Масленая неделя накануне Великого поста (2 марта - 18 апреля) - как раз время для такого праздника. Время праздника, но, одновременно, и подготовки к подвигу поста. Церковь "с наступлением Масляной недели ставит людей на последнюю ступень приготовительного воздержания запрещением вкушать мясо и дозволением вкушать сыр и яйца, чтобы приучить отказаться от приятных яств и без печали переходить к посту" (С.В. Булгаков). Смотрите, в субботу, предшествующую Масленице, в храмах поминали усопших, причем не только своих родных и близких, мы поминали всех "усопших во благочестии и правой вере" - от Адама до наших дней. А особенно тех, кто погиб смертью внезапной, не получив церковного отпевания. Молясь за них, отдавая свой долг им, мы включались в общую историю человечества, становились сопричастными к миллионам тех, кто жил до нас.

Вчерашняя воскресная служба была посвящена Страшному суду, она напоминала нам о том, что и мы смертны, и мы предстанем перед Судом Божьим, призывала к духовному трезвлению (т.е. внимательности к своим мыслям и поступкам). Церковь именно напоминала нам о грядущем Страшном суде, а не пугала им: говоря о "муках вечных", об "огне вечном", она одновременно давала четкий критерий того, как надо жить, чтобы унаследовать Царствие Божье. Ничего сверхъестественного, никаких сверхчеловеческих усилий - просто будь человеком: накорми голодного, напои жаждущего, приюти бездомного, протяни руку отверженному, облегчи участь больного, навести заключенного - будь милосердным!

Фото: iStock
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И вот, после воскресного призыва: "Возлюби ближнего!", наступает неделя, когда нам дается такая возможность. Пост, и особенно Великий пост, - это период сосредоточенности: мы собираем все свои мысли и чувства, обращая их к Богу, отказываясь от развлечений, отсекая лишнее, часто минимизируя свои отношения с другими людьми, и это понятно - духовное напряжение поста не оставляет места праздности. Но пост наступит только через неделю. А сейчас нам дано специальное время для того, чтобы мы могли проявить себя как "человеки" среди людей: кормили, поили, призывали под свой кров, сострадали, делились всем без сожаленья и сами благодарно разделяли чужое.

Дело ведь не в том, что на Масленицу мы не едим мясо, зато едим много блинов, ходим по гостям и зовем на угощенье к себе. Дело в другом: Церковь очень тактично побуждает нас к любви и щедрости, дает время на то, чтобы мы ощутили радость от своей щедрости, ликование от того, что любим! Так воспитывается человек. Так пестуется душа народа.

И уж точно неслучайно то, что Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем (1 марта). Сблизившись, обновив отношения, ощутив свою общность с родными, близкими и даже самыми дальними - причем общность не только на бытовом уровне, но и в иной плоскости бытия, мы не можем не почувствовать, что не всегда бываем правы, что кроме нашего требовательного "Я" есть еще другие люди. И есть Бог, который видит все, даже сердце человеческое. Поэтому так логично, что последний день Масленицы становится днем, когда мы обращаемся к нашим ближним со словами: "Простите меня!" и слышим в ответ: "Бог простит! И я прощаю!". Вот это призывание в свидетели Бога, вот эта вертикаль в отношениях между людьми и свидетельствует о том, что радость, широта и щедрость Масленицы имеет под собой не бытовую основу - надмирную. Мы просим прощения, мы сами прощаем и это нам дает силу вступить в Великий пост.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В дни Масленицы, так же как на Святки и в Пасху, слабели имущественные, сословные и должностные различия, к столу приглашали нищих и убогих. Блины посылали в больницы, приюты, тюрьмы, остроги - всенародное единение перед тем, как вступить в долгий покаянный путь Великого поста.

Что же касается многочисленных вопросов, упомянутых мной в самом начале, то ответ на них один - из опыта святых: во всём должна быть умеренность - в еде особенно, и главный запрет - неумеренность.

Календарь ближайших церковных событий

24 февраля - 1 марта, пн. - вск. Масленица.

1 марта - Прощеное воскресенье.

2 марта - 18 апреля, пн. - сб. Великий пост.

2 марта, пн. Чистый понедельник.

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