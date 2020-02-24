Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Самолеты российских ВКС не наносили удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Ранее Великобритания распространяла информацию о том, что самолеты ВКС России якобы наносили удары по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб. Журавлев заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

По его словам, самолеты ВКС России 24 февраля в указанных районах боевых задач не выполняли.