Мишустин отметил вклад буддийской общины РФ в благотворительность

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю.

"Начало Белого месяца олицетворяет обновление человека и природы, открытость и чистоту помыслов, добрые надежды и ожидания, - говорится в телеграмме. - В эти радостные дни хотелось бы отметить вклад Буддийской традиционной сангхи России в просветительскую и благотворительную деятельность. И конечно, ваши усилия, направленные на развитие конструктивного взаимодействия с государством".

Буддийская община, подчеркнул глава правительства, особое внимание уделяет воспитанию молодого поколения, приобщая к ценностям добра и милосердия, а также много делает для сохранения буддийских традиций и культуры. "Важно, что деятельность буддийской общины способствует развитию межконфессионального диалога, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами нашей страны", - отмечено премьером.