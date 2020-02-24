"Наполи" примет "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Европе 25 февраля состоятся сразу два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба они претендуют на вывески с приставкой "топ": "Наполи" встретится с "Барселоной", а "Челси" примет "Баварию".

Удивительно, но пути неаполитанцев и каталонцев ранее в еврокубках не пересекались. Эти команды на данный момент провели лишь три товарищеских встречи. Последняя из них датирована летом прошлого года. В Мичигане в рамках предсезонного турнира "Международный кубок чемпионов" Лионель Месси и компания разгромили соперника со счетом 4:0.

"Наполи" и "Барселона" еще ни разу не встречались в официальных матчах

Но с тех пор в обоих клубах произошли грандиозные изменения. Самое главное - у них теперь новые тренеры. Если подводить промежуточные итоги, что Дженнаро Гаттузо, что Кике Сетьен, со своей работой справляются. Хотя поначалу проблем было предостаточно. Особенно это касается Гаттузо.

Дженнаро возглавил "Наполи" в тот момент, когда почти все лидеры разругались с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, а команда шла в нижней части турнирной таблицы. Старт карьеры специалиста в стане неаполитанцев получился не слишком успешным. Но потихоньку все наладилось. В последних пяти турах "Наполи" одержал четыре победы и поднялся уже на шестую строчку. А там уже и до зоны Лиги чемпионов недалеко.

Результаты итальянцев в главном еврокубке не впечатляют. Они всего в третий раз вышли в 1/8 финала. Что интересно, в предыдущих случаях "Наполи" уступал будущим победителям соревнований. В 2012 году команда проиграла "Челси", а спустя пять лет - "Реалу".

- Мы хотим улучшить свои показатели. У нас есть шанс впервые в истории добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов. И, поверьте, "Наполи" сделает все возможное для достижения цели, - сказал Гаттузо. - Нам противостоит классная команда, состоящая из звезд мирового уровня. При этом я и мои футболисты гордимся тем, что сыграем против более сильного клуба, доминирующего в Европе последние 10-15 лет. Однако я хочу подчеркнуть: мы никого не боимся.

И все же явным фаворитом этого противостояния является "Барселона". В пользу каталонцев говорит и статистика: команда не пропускает 1/8 финала Лиги чемпионов с 2005 года. В 13 из 15 розыгрышей за данный период "сине-гранатовые" пробивались дальше. С 2007 года клуб неизменно преодолевал первый барьер плей-офф главного еврокубка.

Самое главное - потрясающую форму набрал Лионель Месси. С начала года аргентинец провел во всех турнирах десять встреч, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач. На минувших выходных Месси оформил покер в матче с "Эйбаром" (5:0) и увеличил отрыв от форварда "Реала" Карима Бензема в списке лучших бомбардиров Примеры. В активе Лионеля 18 мячей, у француза - на пять меньше.

- Месси делает это в течение 14-15 лет. И он будет продолжать оставаться лучшим. Безусловно, он сильнейший в мире. Месси делает то, что не могут другие, - уверен главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен. - Что касается "Наполи", то нас ждет непростой матч. Они могут сыграть ярко, а могут и в лучших традициях кальчо (в переводе с итальянского - футбол) надежнее действовать в обороне и ловить соперника на контратаках. Нас ждет интересное противостояние.

В отличие от "Наполи" с "Барселоной" "Челси" и "Бавария" не единожды соперничали в еврокубках. Каждый из пяти предыдущих матчей получился богатым на события. И все же главная встреча между этими командами состоялась в 2012 году, когда в финале Лиги чемпионов в Мюнхене "Бавария" уступила англичанам. При этом немцы вели в счете до 87-й минуты. Но гол Дидье Дрогба перевел игру в дополнительное время, а в серии пенальти "синие" оказались сильнее.

К слову, в том финале за "Челси" играл Фрэнк Лэмпард. Нынешний главный тренер лондонского клуба признается: тот поединок навсегда останется в его памяти.

- Конечно, такое не забывается. Тогда я единственный раз в карьере выиграл Лигу чемпионов. Вообще мне очень нравится участвовать в этом турнире. Здесь даже крошечные моменты оказываются важными. Я не расстроился, что нам попалась "Бавария". Сильный соперник на старте плей-офф мотивирует. Если мы дойдем до финала, играя со слабыми командами, то не ощутим удовольствия, - сказал Лэмпард.

"Бавария" подходит к дуэли с английским клубом уверенной в собственных силах. Один из лидеров мюнхенцев Томас Мюллер уверен: именно его команда является фаворитом в этой паре.

- У них молодые мастеровитые футболисты, которые способны доставить хлопот. Нам нужно изучить их козыри. При этом нельзя сказать, что "Челси" - лучший клуб Европы. Нам не стоит ее бояться, - говорит Мюллер.

Согласен с Мюллером бывший капитан "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус, который в преддверии матча дал интервью немецким СМИ.

- "Бавария" - явный фаворит. Это уже не такой сильный "Челси" прошлых лет с такими исполнителями, как Баллак, Терри, Лэмпард и Дрогба. Мы значительно опережаем соперника почти во всех компонентах, - считает Маттеус.

Где будем смотреть

25 февраля, вторник, Матч ТВ

22.50 "Челси" - "Бавария". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.45 "Наполи" - "Барселона". Прямая трансляция.