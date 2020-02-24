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24.02.2020 15:22
Рубрика: Власть

Нарушители пожарной безопасности заплатят более миллиарда рублей штрафов

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС России сообщили интересные цифры по нарушителям норм пожарной безопасности. По данным пресс-службы ведомства, инспекторы пожарного надзора в прошлом году выписали 62 тысячи штрафов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

В профильном департаменте МЧС подтвердили корреспонденту "РГ" величину этой суммы. При этом наши источники уточнили, что эта сумма далеко не рекордная, а даже низкая, если, скажем, сравнивать с данными по штрафам в 2012 году. Тогда их сумма составляла почти пять миллиардов рублей. Но в последующем, когда вступили новые правила проверки объектов бизнеса, эта цифра упала до 700-800 миллионов. МЧС за последние пять лет в три раза снизило количество проверок. От проверок также были освобождены 730 тысяч объектов низкой категории рисков, что составляет более 30 процентов от общего количества. Поэтому и суммы штрафов так резко сократились. Например, в прошлом году, суммы штрафов также не превышали одного миллиарда.

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Но это речь лишь о тех административных наказаниях, которые были наложены инспекторами в ходе проверок. В эту сумму не входят те штрафы, которые были назначены судами за повторные нарушения требований пожарной безопасности. А их еще на несколько сот миллионов.

Также в МЧС сообщили, что по всей стране продолжают оставаться закрытыми 74 торгово-развлекательных центра. Ранее в ходе проверок там были выявлены серьезные нарушения, решениями судов их деятельность была приостановлена до момента устранения нарушения. И, видимо, выявленные нарушения были настолько серьезными, что пока владельцы не могут решить все проблемы и поэтому не возобновляют деятельность магазинов. В МЧС подчеркнули, что выполнение владельцами требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов.

Тем не менее это мизерная часть от общего количества тех объектов, где ранее были найдены нарушения. Известно, что после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" по поручению правительства МЧС совместно с прокуратурой провело внеплановые проверки 86 тысяч объектов с массовым пребыванием людей, в их числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. На 28 тысячах проверенных объектов были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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