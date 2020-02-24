Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав нашей сборной на чемпионат Европы в Минске, который пройдет с 26 февраля по 1 марта.

Мужская команда будет представлена Эдуардом Латыповым, Саидом Каримуллой Халили, Василием Томшиным, Кириллом Стрельцовым, Дмитрием Ивановым, Матвеем Елисеевым и Никитой Поршневым.

Что касается женской сборной, то в нее попали: Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Валерия Васнецова, Екатерина Глазырина и Кристина Резцова.

Напомним, что изначально первенство Европы должно было состояться в Отепя (Эстония), однако турнир перенесли из-за нехватки снега. В программу соревнований вошли суперспринт, супермикст, смешанная эстафета, гонка преследования и спринт.

На прошедшем чемпионате мира в итальянском Антхольце сборная России завоевала две медали - золото и бронзу.